Manche : l'entreprise "Le Petit Vapoteur" collecte 365 344 € pour des associations

Le Petit Vapoteur a choisi depuis 2018 de transformer le Blackfriday en “Black fairday” pour distribuer le chiffre d’affaires réalisé ce jour-là sur le site www.lepetitvapoteur.com à des associations. Cette année, pour la 3ème édition du Black fairday qui s’est déroulée vendredi 27 novembre, ce sont plus de 365 344€ qui ont été collectés soit près de 90 000 € de plus que l’année dernière !

_“Nous sommes particulièrement fiers de notre initiative et de l’ampleur qu'elle prend au fil des années. Ce sont 90 000€ de plus qui ont été collectés par rapport à l’édition précédente, nos “petits vapoteurs” étaient au rendez-vous et se sont mobilisés malgré le contexte difficile, nous leur en sommes reconnaissants. Chez Le Petit Vapoteur nous avons choisi dès le départ de prendre le contre pied et de proposer une nouvelle façon de consommer, plus responsable, plus solidaire, plus engageante et nous nous rendons compte que ce choix est en accord avec les valeurs de nos clients. Nous espérons réussir à mobiliser d’autres entreprises et marques l’année prochaine pour que ce mouvement prenne plus d’envergure et surtout, augmenter les volumes collectés grâce à une action collective.”_déclarent Tanguy Gréard et Olivier Dréan, co-fondateurs manchois du Petit Vapoteur.

Retour sur les dons collectés cette année par association

La SPA : 107 947€ qui permettront aux 62 refuges de l’association de fournir aux animaux recueillis tous les soins dont ils ont besoin

Les Restos du Coeur : 82 172€ de dons qui seront investis dans du matériel et petits agencements pour les centres et l’entrepôt de la Manche mais également pour l’antenne régionale Normandie.

Sourire d’Enfant a récolté 59 638€ pendant le Black Fairday 2020. C’est la première fois que cette association participe à l’opération. Les dons récoltés serviront à améliorer le quotidien d'enfants malades ou handicapés pour leur redonner le sourire. Ils permettront également de soutenir financièrement leurs familles

Mécénat Chirurgie Cardiaque : 32 870€ collectés qui serviront à opérer des enfants issus de pays défavorisés et atteints de malformation cardiaque, comme ce fût déjà le cas l'année dernière.

La Chaîne de l’Espoir : 26 661€ qui serviront à soigner des enfants qui ne peuvent l’être faute de moyens techniques ou financiers dans leur pays d’origine.

Planète Urgence : 27 805€ collectés qui serviront à des programmes de reforestation en Indonésie, au Cameroun et à Madagascar car chez Planète Urgence, 1€ = 1 arbre planté !

Cetasea : 28 251 € de dons collectés pour leur première année de participation au Black fairday pour cette association qui milite pour la préservation des mammifères marins. Les dons récoltés cette année serviront à la construction du premier centre de protection de la vie marine.