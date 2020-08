Manche : la marie de Bréhal permet à des jeunes de 16 à 18 ans de gagner de l'argent de poche

De plus en plus de communes manchoises adoptent le dispositif "argent de poche". Il s'agit de proposer à de jeunes mineurs de 16 à 18 ans de travailler au sein des services de la mairie par exemple faire de petits travaux d'entretien d'espaces verts, surveiller des jeux pour enfants, faire de la saisie informatique...Des missions de 3H payé 15 euros au totalavec un maximum de 20 missions.

Depuis 3 ans Bréhal petite commune du sud-manche permet à 15 jeunes d'en profiter. Ils sont encadrés par des agents municipaux et ce n'est que positif pour Michel Caens adjoint aux affaires culturelles de Bréhal : "c'est une première expérience du travail dans un contexte particulier de crise sanitaire. Ils ont des tâches de nettoyage, de surveillance et ils doivent aussi vendre l'image de l'animation qu'on propose. Ils vont gagner de l'argent en se sentant utiles". Mais il n'y a pas que de l'animation comme nous le précise Christine Boucher adjointe à l'éducation et à la jeunesse à la mairie de Bréhal "il y a aussi du désherbage du cimetière et de la saisie informatique le tout sous le regard d'un encadrant. Jusqu'alors on a toujours accueilli tous les jeunes qui le souhaitaient. Ce n'est pas un stage mais une réelle mission pour la collectivité".

Corentin, 16 ans, content de profiter du dispositif "argent de poche"

Cet été Corentin, 16 ans, s'occupe de l'animation vélo-kart pour les enfants, sorte de karting mais sans les moteurs. Cet habitant de Bréhal a saisi l'occasion de garder un peu d'argent et de s'occuper pendant les vacances : _" comme on est en contact avec pas mal de personnes ça améliore l'oral. Moi qui parle vite et pas fort je dois apprendre" .Corentin, qui grâce à ce dispositif de la mairie se sent pousser des ailes "pourquoi pas de futur conseiller municipal"_ en attendant il sait ce qu'il va faire de l'argent économisé "cela va servir à mon appartement l'an prochain et plus tard la voiture".