Manche : la prime vélo dépasse complètement les réparateurs

Le gouvernement triple le budget alloué à la réparation d'un vélo (de 20 à 60 millions d'euros). Avec plus de 60 000 vélos qui en ont bénéficié en France depuis le 11 mai, l'opération "coup de pouce vélo" est plébiscité par les français. Les propriétaires de vélos peuvent profiter d’une aide financière de 50 euros, maximum HT (TVA à la charge du client), pour faire réparer leur vélo et ce jusqu'au 31 décembre. Une remise en état seulement (changement de chaîne, freins, pneus, dérailleur…), cela ne concerne pas les accessoires (casques...). L'idée : inciter les Français à prendre leur vélo afin de respecter la distanciation sociale et diminuer leur empreinte écologique.

Chez les professionnels agréés par le gouvernement, il n'y a pas que des heureux.

Les réparateurs sont débordés. Avec des dizaines de vélos en attente depuis le 11 mai. Les temps de réparation s'allongent "jusqu'à 3 semaines parfois, nous avons 40 vélos en attente aujourd'hui" selon Patricia Adam-Leclerc qui tient avec son mari les magasins "La Passion du 2 Roues" à Brix et Tourlaville. Elle précise : "le client n'avance pas d'argent, c'est le réparateur qui doit se faire rembourser par l'Etat et c'est bien là le problème, depuis le début de l'opération nous n'avons toujours pas touché un centime et pendant ce temps-là les clients défilent. Pour nous ce n'est pas simple d'avancer de l'argent après deux mois d'arrêt d'activité. On croise les doigts pour être remboursé. Je sais que certains, découragé,s ont déjà arrêté." Cette prime ne peut être demandée qu'une seule fois par vélo. Avant de se rendre en magasin il faut remplir un pré-dossier sur le site coupdepouce.fr. Il faut venir avec une pièce d'identité, un numéro de portable et compléter un dossier. Quand vous reviendrez chercher votre vélo , un code vous sera donné par SMS et une photo sera prise.

La Passion du 2 roues à Tourlaville

Pour remplir un pré-dossier et connaître les réparateurs agréés, renseignements sur le site coupdepoucevelo.fr

