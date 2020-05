Manche : le nombre de demandeurs d'emploi sans activité bondit de 30,5% en un mois

La Manche compte désormais 25.080 chômeurs sans activité, en catégorie A, d'après les chiffres de Pôle Emploi. Une augmentation de 39,5% en un an et de 30,5% en un mois. Le département est le plus touché en Normandie, mais cette hausse s'explique surtout par des transferts de catégories.

Les effets du confinement et de la crise sanitaire se font sentir sur le marché de l'emploi. Le nombre de chômeurs en catégorie A, sans activité, s'élève désormais à 25.080 dans la Manche. Une hausse de 39,5% par rapport à avril 2019 et de 30,5% en un mois.

Le département est le plus touché de Normandie selon les chiffres de Pôle Emploi ce jeudi 28 mai. Dans la région, les demandeurs d'emploi en catégorie A ont augmenté de 30% sur un an et de 26% sur un mois.

Si l'Eure, la Seine-Maritime et l'Orne s'en sortent mieux, avec des hausses d'environ 27% sur un an et de 24% sur un mois, seul le Calvados se rapproche des chiffres manchois avec 34,1% de chômeurs en plus sur un an et de 29,4% sur un mois.

Une hausse due à des transferts de catégories

Cette hausse s'explique notamment par le transfert en catégorie A des demandeurs d'emplois en activité réduite. Le nombre de chômeurs en catégorie B et en catégorie C a diminué de 22,8% et de 42% en un mois en Normandie.

Si on compte ces trois catégories, il y a au total 4,7% de chômeurs en plus depuis un mois dans la Manche.