Manche : le succès des stations services communales

Manche, France

Dans la Manche il existe 3 stations services communales ouvertes 24H sur 24 et 7 jours sur 7, dans le centre et sud-manche. La première fût créée à Saint-Pois en 2013, la 2e à Juvigny-le-Tertre en 2015 et il y a 15 jours une 3e s'est ouverte à La Lande d'Airou près de Villedieu. Et c'est un vrai engouement. Cette station a coûté 240 000 euros dont 100 000 à charge de la commune. En coût de fonctionnement c'est autour de 12 000 euros à l'année mais selon le maire cela va s'autofinancer donc au final le petit bénéfice aidera juste à payer les charges. Le maire de La Lande d'Airou est agréablement surpris, René Mabille : "c'est inespéré au bout de deux jours l'objectif était atteint. J'avais fait un estimatif à 300m3 /an soit 821 litres par jour et bien ce vendredi on avait vendu 877 litres !!!! Je ne pensais pas que ça aurait démarré comme ça. "

Une 4e station service communale ouvrira en début d'année 2020 au Mesnilbus à 14kms de Périers, près de Saint-Sauveur-Lendelin. Le maire Hubert Rihouey : "l'idée c'est d'amener de la clientèle aux commerces on a pas de carburant à moins de 10kms. Tout le monde attend cela cela avec impatience."

Aujourd'hui on compte 11 000 stations-service en France, il y en avait 4 fois plus dans les années 80.