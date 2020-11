Manche : le travail le dimanche autorisé dans les commerces dès ce week-end

À la suite de la sollicitation de plusieurs maires et d'organisations professionnelles, et pour répondre aux souhaits du gouvernement, le préfet de Manche vient de prendre un arrêté préfectoral autorisant les commerces de détail du département de la Manche à ouvrir et à employer du personnel les dimanches 29 novembre, 6 décembre, 13 décembre, 20 décembre et 27 décembre.

Réguler les flux de clients

Cette dérogation à la règle du repos dominical s’inscrit dans le contexte de la crise sanitaire qui a conduit à la fermeture administrative des commerces non-essentiels du 30 octobre au 27 novembre. L’ouverture de ces commerces tous les dimanches jusqu’à la fin de l’année doit permettre aux entreprises de réaliser un chiffre d’affaire plus important afin d'atténuer les effets de leur fermeture tout en satisfaisant les besoins de la population à l’approche des fêtes de fin d’année. Mais la mesure poursuit également un but dans la lutte contre la reprise de l'épidémie : permettre une régulation des flux de clientèle.

La préfecture précise que seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord écrit pourront être employés, et les heures travaillées seront payées avec une majoration de 100 %.