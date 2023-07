Manche : les Maitres laitiers du Cotentin repartent à la conquête du marché chinois

Les Maîtres Laitiers du Cotentin vont vendre leur lait en Chine. Selon le Figaro , la coopérative laitière a passé un accord avec Walmart, géant américain de la distribution. L’entreprise manchoise fournira plusieurs produits de lait entier et écrémé qui seront distribués sur le marché chinois.

La production débute ce mercredi sur le site de Méautis (Manche), l'une des usines du groupe. Les premiers produits arriveront dans les rayons chinois dans quelques semaines.

Nouvelle expérience en Chine après la déconvenue Synutra

L’usine de Méautis, ouverte en 2017, devait servir à la production de briquettes de lait pour la Chine, via un partenariat avec Synutra. Le groupe chinois avait finalement rompu son contrat un an plus tard.