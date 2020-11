Manche : les réactions aux annonces d’Emmanuel Macron

C’est un confinement allégé qui nous attend pour cette fin d’année. Emmanuel Macron a annoncé mardi soir une série de mesures et les étapes du déconfinement. Dès samedi, les déplacements seront permis dans un rayon de 20km et pour une durée de trois heures. Le confinement est toujours d'actualité et l’attestation de déplacement reste en vigueur.

Ce samedi 28 novembre marque également la réouverture des commerces, à un mois des fêtes de fin d’année.

Marie Levavasseur, créatrice de la marque de vêtements « Cherwood »

« Je suis ravie car le mois de décembre est essentiel. Il représente un tiers de mon chiffre d’affaires. Tous mes investissements de l’année dépendent de cette période. Reste à connaître les nouvelles conditions pour l’accueil des clients. Les gens sont tendus, ils voudront tout, tout de suite. Il va falloir gérer ça. »

Julien Corbin, coiffeur à Cherbourg-en-Cotentin

« Il était grand temps qu’on rouvre. Si on n’avait pas pu le faire en décembre, beaucoup n’auraient pas tenu le choc. On ne connait pas encore précisément le protocole sanitaire, mais déjà on est rassuré. En deux heures, j’ai déjà reçu 27 coups de téléphone. On a une liste d’attente de clientes pour la fin de semaine. »

Au tour des cinémas, théâtres et musées le 15 décembre

A partir du 15 décembre, nouvelle étape. Si les indicateurs sont au vert, les déplacements seront possibles dans tout le pays. Le confinement est remplacé par un couvre-feu entre 21h et 7h. A cette date, les cinémas, musées et théâtres pourront eux aussi rouvrir.

Marc Gouraut, directeur du théâtre de l’Archipel à Granville

« On devra adapter nos horaires avant 21h. Il va y avoir une logistique compliqué à mettre en place, mais symboliquement il faut rouvrir. Ça fait trop longtemps que nous sommes fermés. Les gens en ont besoin. Ce sont des activités essentielles autant que le sport. »

Les bars et restaurants ne rouvriront pas en 2020

Les bars, restaurants et salles de sport devront serrer les dents jusqu’à l’année prochaine. Emmanuel Macron fixe la date du 20 janvier pour une réouverture, encore une fois si l’épidémie est sous contrôle.

Arnaud Féron, restaurant le Panoramique, La Pernelle

« On se doutait que l’ouverture des restaurants n’était pas envisageable avant la fin de l’année. Décembre est un gros mois pour nous avec le réveillon Noël et le 31 décembre. L’Etat promet une aide de 20% de notre chiffre d’affaires sur l’année dernière sur la même période. Cette aide, avec le chômage partiel, pourra nous aider à payer les frais fixes de l’entreprise, mais il y a toujours un manque à gagner. On a mis en place du 'click and collect' et des bons cadeaux pour continuer de travailler et limiter les pertes »