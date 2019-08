Manche : quand les producteurs laitiers vont dans les grandes surfaces vérifier les prix !

Des grandes surfaces de Valognes, Saint-Lô et Avranches ont reçu la visite ce jeudi midi d'agriculteurs de la FDSEA et des JA.

Saint-Lô, France

Des producteurs laitiers manchois s'étaient donné rendez-vous ce jeudi à 11H devant des grandes surfaces de Valognes, Saint-Lô et Avranches. Une opération nationale pour relever les prix des produits laitiers comme le lait, le beurre, les yaourts et les fromages. Histoire de voir si la loi Egalim est appliquée. Elle doit normalement garantir une meilleure rémunération des agriculteurs. Mais ces derniers estiment aujourd'hui avoir été trompé, ils dénoncent le fait que cette loi ne serait pas respectée. "Le prix du litre de lait est toujours à 33 centimes d'euros alors qu'il faudrait selon la profession qu'il soit au moins à 39 centimes pour couvrir les coûts de production" précise Pierre Louise responsable Lait aux JA de la Manche et producteur laitier au Mesnil-Armand. La FDSEA et les JA de la Manche dénoncent les marges des transformateurs et des distributeurs qui conduiraient certaines exploitations à la faillite.