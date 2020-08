Manche : Sainte-Mère-Eglise sans les américains

Sainte-Mère-Eglise haut lieu du tourisme de mémoire en Normandie n'a plus vu de drapeau américain ni de chapeaux texans depuis plusieurs semaines. Depuis la crise sanitaire et les restrictions de circulation aux Etats-Unis : "on ne sait même plus parler anglais, les américains ils sont "Wanted" à Sainte-Mère, on a lancé un avis de recherche, come back home !" ajoute en riant Emmanuelle des Burgers Big Marcel dans le bourg de Sainte-Mère-Eglise. "Ils nous manquent énormément, Sainte-Mère sans les américains c'est pas pareil c'est triste. C'est notre histoire. En plus quand ils viennent ils consomment" regrette Serge qui tient un café.

Plus de français de belges et de hollandais

Mais heureusement qu'il y a des touristes cette année à Sainte-Mère-Eglise ! Des français, beaucoup de français "90 % cette année alors que la saison dernière c'était à peine 5 %" précise Emmanuelle des Burgers Big Marcel. Des commerçants qui ont noté que les belges et les hollandais étaient en très grand nombre. Il arriveraient presque à faire oublier l'absence des américains !