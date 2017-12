Pôle Emploi lance un dispositif pour mieux accueillir les chômeurs sourds et malentendants dans ses agences manchoises. Les conversations entre un demandeur d'emploi et son conseiller seront par exemple traduites en langage des signes. Le dispositif sera étendu à toute la France d'ici fin janvier.

C'est une petite révolution à Pôle Emploi. Les chômeurs sourds ou malentendants peuvent désormais communiquer plus facilement avec leur conseiller grâce à deux dispositifs présents dans chaque agence dans la Manche : une boucle magnétique qui se glisse dans l'oreille et qui permet l'amplification des sons, et la possibilité de bénéficier d'un interprète qui traduit la conversation en langage des signes, à travers une tablette reliée à Internet.

L'objectif est de "faciliter les recherches d'emploi pour les personnes sourdes et malentendantes déjà inscrites, mais aussi permettre aux personnes qui resteraient isolées d'accéder à Pôle Emploi", explique David Lefebvre, directeur de l'agence de Cherbourg Centre.

Beaucoup de sourds et malentendants ne se rendent en effet pas à Pôle Emploi à cause de leur handicap. "Les sourds se sentent un peu en marge de la société. Rentrer dans une administration pour eux c'est 'quoi dire, quoi faire, comment se comporter', ce sont des facteurs qui les angoissent, et rien que pour ça ils ne franchiront pas le pas", raconte Frédéric Binet-Mauger, aide communication au sein de l'association des sourds du Nord Cotentin. "Ouvrir ce genre de système dans les administrations, ça va leur faire énormément de bien".

Le dispositif sera étendu à toutes les agences Pôle Emploi de France d'ici la fin janvier 2018.