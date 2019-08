Manche : un pêcheur déjà patron à seulement 26 ans !

Manche, France

Le "Pénélope" de Yann Delaplace est un chalutier en bois acheté à Grandcamp Maisy dans le Calvados, il fait 14,70m et a été construit en 1990. Un bateau qui renforce la flotille locale et donne des ailes à Yann. C'est après un Bac Pro à Cherbourg en 2009 que le jeune pêcheur a embarqué 3 ans plus tard sur ses premiers bateaux pour la campagne de pêche aux moules puis à la coquille. Aujourd'hui c'est lui le patron à seulement 26 ans. Il suit les traces de son père lui aussi pêcheur. Stéphane le papa qui a arrêté de naviguer il y a 4 ans et qui reprend du service aux côté de son fils et de deux autres matelots. "On était un groupe d'amis, tous les parents étaient dans la pêche et après l'école on allait voir les bateaux débarquer c'était le rende-vous. Après j'ai eu un patron qui m'a confié son bateau, j'ai fait des marées pour le remplacer et ça m'a donné envie. Il faut passer par le stade mousse-matelot et après on peut espérer plus"

Yann Delaplace, l'un des plus jeunes patron-pêcheur de la région © Radio France - katia lautrou

C'est la liberté, on est sur l'eau, on est bien !

Yann qui a investi toutes ses économies dans ce chalutier et a pris un emprunt sur plusieurs années il aime son métier "on ne fait ce qu'on veut, on a personne au-dessus de nous pour nous dire fais pas ci-fais pas ça, c'est la liberté du boulot, on est sur l'eau on est bien. Je ne me vois pas dans un bureau 9H/17H c'est trop rengaine". Demain lundi Yann et ses gars partiront à la pêche au chalut de fond "mais on ne fera pas de pronostic".