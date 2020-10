Manche : Une nouvelle piscine...nucléaire ?

Une étude de faisabilité dans ce cas précis c'est en clair étudier si un projet de construction de piscine d'entreposage de combustibles usés en France était possible sur le site de la Hague. Mélanie Charles est la directrice communication du site Orano La Hague " des analyses de sols vont avoir lieu, sur l'environnement et les bâtiments ". Guy Vatel de l'Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'ouest, l'ACRO, lui ne veut pas de cette nouvelle piscine d'entreposage de combustibles usés sur la Hague. De plus selon lui il y a d'autres solutions " la technique du stockage à sec est possible ce qui éviterait de mettre tous les déchets au même endroit et d'éviter aussi du transport"

L'étude de faisabilité devra être rendu à la fin de l'année et au final c'est EDF qui prendra la décision.