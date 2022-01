Mandelieu-la-Napoule se dote d'une mutuelle communale

Le maire Sébastien Leroy et Philippe Mixe, le président de la mutuelle Just.

Après Menton et avant Nice, au tour de Mandelieu-la-Napoule de se doter d'une mutuelle communale, la ville a officialisé son partenariat avec la mutuelle Just ce lundi 24 janvier. Le principe est simple : faire souscrire plusieurs administrés à la même mutuelle, afin de bénéficier d'un tarif de groupe plus avantageux.

Aujourd'hui environ 2 000 communes ont adopté ce système de mutuelle communale. Dans les Alpes Maritimes c'est déjà le cas de Menton, et ce sera bientôt celui de Nice - le conseil municipal niçois l'a acté en mai 2021, le choix d'une mutuelle partenaire est toujours en cours.

Pour les plus jeunes, les indépendants et les seniors

"_L'objectif c'est d'offrir à tous une mutuelle plus protectrice et à des tarifs plus avantageux_, explique le maire Sébastien Leroy, il est inacceptable que des gens aient aujourd'hui à renoncer à des soins faute de mutuelle." Cette mutuelle sera offerte à tous mais sont visés plus particulièrement les plus jeunes, les indépendants et les seniors, "on sait qu'avec le coût de la vie sur la Côte d'Azur, chez les jeunes couples la mutuelle peut être une des premières économies", commente Sébastien Leroy.

Les tarifs de cette mutuelle communale seront fixes en-dessous de 20 ans et surtout au-dessus de 75 ans - pour éviter que les prix n'explosent avec l'âge. À 20 ans, les tarifs, répartis en sept offres, iront de 14 euros à 36 euros, à 75 ans cela ira de 45 euros à 117 euros.

Le programme des permanences prévues dès le lundi 31 janvier

La mutuelle Just, spécialiste de la mutuelle communale, va mener des permanences pour présenter ces offres à partir du lundi 31 janvier prochain :