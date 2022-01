Mandelieu se dote de véhicules amphibies à chenille pour lutter contre les inondations

Pour lutter contre les innovations, la commune de Mandelieu-la-Napoule innove. La ville vient de faire l'acquisition de deux véhicules amphibies à chenilles pour sa police municipale, une première en France.

Ces véhicules "Hägglunds" ont été originellement conçus pour l'armée suédoise et peuvent passer presque partout, sur le sec comme sur l'eau : "_Cela peut franchir des obstacles comme un 4*4 et naviguer sur l'eau comme un navire_, même si ça pèse quatre tonnes ça flotte très bien," explique Pierre Boutillon, le directeur de la police municipale de Mandelieu.

Ces véhicules peuvent chacun transporter 16 personnes et accéder à des zones précédemment inaccessibles à la police municipale de Mandelieu, qui forment dorénavant ses agents à leur conduite.

Ces véhicules "Hägglunds" flottent malgré leurs quatre tonnes et peuvent franchir lacs et rivières. © Radio France - Théophile Vareille

400 000 euros le véhicule

"On a tiré les enseignements de 2015 et 2019 (la commune avait été frappée par d'importantes inondations, faisant 8 morts en 2015, ndlr), affirme le maire Sébastien Leroy, on s'est rendu compte que les moyens traditionnels de secours ne fonctionnaient pas, il fallait s'adapter."

La commune a déboursé 800 000 euros pour ces deux véhicules, et a en plus fait l'achat d'un nouveau centre de commandement monté sur un poids lourd surélevé. Mandelieu-la-Napoule est ainsi armée pour faire face à d'éventuelles futures inondations : "On sait qu'il y avoir d'autres évènements climatiques dans les années à venir, encore plus puissants, il faut anticiper," prévient Sébastien Leroy.