Mandeure : le camping municipal rouvre officiellement après trois ans de fermeture mais sans faire le plein

Après trois ans de travaux de mise aux normes, le camping des Grands Ausanges de Mandeure a fait peau neuve. Une cérémonie d'inauguration était organisée, ce samedi, en présence du maire de la commune, Marie-France Bottarlini-Caputo, la vice-présidente de la communauté d'agglomération du Pays de Montbéliard Agglomération en charge du tourisme, de représentants de la gendarmerie et des pompiers et son nouveau gérant, Jean-Luc Demeusy. Mais avec le contexte sanitaire et la météo de ces dernières semaines, les 96 emplacements ont du mal à trouver preneurs.

"C'est un défi, mais cela ne me fait pas peur", assure Jean-Luc Demeusy. Il faut dire que l'homme de 59 ans connaît bien le monde du camping et ses difficultés. Il a géré pendant cinq ans, le Paradis des loups à Giromagny. Depuis le 19 juin, rien ne lui a été épargné. Il y a bien eu du passage, mais les allées restent vides. Une tente et le camping-car de Gérard ont pris place pour l'instant.

Il n'y a pas d'ambiance camping, mais c'est sympa. C'est calme

Le retraité y fait une halte de trois mois. Il effectue depuis quelques mois un tour d'Europe avec pour précédente destination, le Portugal. Un pays qu'il compte bien rejoindre de nouveau d'ici la mi-septembre. "Je suis venu, car cela n'était pas cher. J'ai négocié la nuitée à 10/12 euros. Cela me permet de faire mes visites médicales et me rapprocher de ma fille qui habite pas très loin", assure ce client. "C'est vrai qu'avec le temps de ces dernières semaines, c'est un peu triste. Il n'y a pas d'ambiance, mais c'est sympa. C'est calme", ajoute-t-il. "J'ai eu un peur peur qu'on soit inondé ces derniers jours avec la montée du Doubs".

Il faut dire que les lieux sont habitués à voir le Doubs submergé les emplacements. Le camping est situé sur une zone inondable. Des crues ont eu lieu en 2018 et 2019 nous précise le gérant. "Et puis il y a eu aussi le covid". Résultat, pendant ces trois ans, l'établissement a subi des travaux, avec notamment l'aménagement de l'accueil ou encore d'un des sanitaires.

Deux emplacements sont réservés pour l'instant au camping de Mandeure. © Radio France - Virginie Vandeville

Des tipis et des yourtes pourraient bientôt être installés

Mais Jean-Luc Demeusy a encore plein de projet pour ce camping qu'il gérera pendant cinq ans. Il est sous contrat DSP, de délégation de service public. Il compte agrandir le terrain de camping pour offrir une trentaine de nouveaux emplacements, investir dans des mobil-homes avec des tipis, des yourtes. Mais aussi grillagé le mini-golf. Mais pour cela, il faut de la trésorerie et des réservations. "Le 31 août, j'ai des réservations pour 250 personnes. Le 1er, j'aurais plus de 400 personnes et puis je compte aussi sur la vélo route. Je pense que j'aurais également du monde avec la Grande Traversée du Jura à pieds et en VTT", précise encore le gérant.

Il a un atout de taille pour attirer les touristes puisqu'il s'agit du seul camping qui existe pour le Pays de Montbéliard. C'est aussi cela qui a poussé Jean-Luc Hocquet, le maire de Mandeure à ne pas abandonner le projet du camping, malgré les difficultés de trouver un gérant. Il a investi depuis ces cinq dernières années 170 000 euros. "C'est de l'émotion de voir qu'il rouvre. On se sent un peu mieux. Cela aurait été dommage de laisser tomber un tel établissement avec une telle situation géographique. Et puis, cela va redynamiser la commune et faire travailler davantage nos commerces", assure l'édile.