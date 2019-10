Mandeure, les salariés font le siège de leur boucherie

Nathalie, Françoise et Ludovic, trois des salariés de la boucherie de Mandeure

Mandeure, France

C'est une institution à Mandeure, la dernière boucherie de la ville qui a été en son temps l'un des QG des compagnons du Boitchus qui font la promotion de la saucisse de Montbéliard : la Maison Julien a fermé ses portes vendredi dernier, laissant neuf salariés sur le carreau.

"Abandonnés , nous sommes des laissés pour comptes"

Mais une partie des salariés refuse de quitter le comptoir, faute de notification officielle de la justice. "On ne rentrera pas chez chez nous tant qu'on n'aura pas nos papiers de fin contrat" explique Nathalie, 19 ans de services à la boucherie de Mandeure. "On reste, parce que si le patron fait constater qu'on est pas là, on ne sait ce qui peut nous arriver" renchérit Françoise, 22 ans de maison.

"On adore notre boulot. C'est un drame pour la région", expliquent Nathalie et Françoise, deux salariées de la boucherie Copier

Avec le soutien de la CGT, ces cinq salariés ont saisit le tribunal des prud'hommes de Montbéliard en référé pour obtenir le versement du salaire du mois de septembre. Août été versé avec retard.

Les salariés attendent l'épilogue judiciaire avant de rebondir

Jeudi dernier, le groupe a organisé un petit rassemblement devant la boucherie Maison Julien à Mandeure pour attirer l'attention de la population. "Nous sommes abandonnés. Des laissé-pour-comptes. Depuis des mois, on est perdu. C'est pour cela qu'on s'est tourné vers la CGT" explique Françoise.

Rassemblement devant la boucherie de Mandeure - Document remis

Le lendemain, leur patron leur adresse une lettre pour les informer de la cessation d'activité. Mais les salariés exigent une décision de justice avant de quitter leur poste. "On adore notre boulot. On a des clients qui pleurent en venant nous voir. C'est un drame humain et c'est un drame pour la région de Mandeure", détaille Françoise .