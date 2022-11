Mandeure (Doubs) : l'allemand Mutares prend le contrôle de Peugeot Motocycles

Peugeot Motocycles change de main. Le plus vieux constructeur de deux roues motorisés en France va passer sous le contrôle d'un fond d'investissement allemand, le groupe Mutares, appelé en renfort par l'actuel actionnaire exclusif, l'indien Mahindra et Mahindra. L'opération a été présentée aux partenaires sociaux ce mardi lors d'un CSE extraordinaire à Mandeure (Doubs), siège social de la marque. Elle devrait se finaliser au premier trimestre 2023.

Mutares va acquérir 50 % du capital de Peugeot Motocycles , avec un contrôle majoritaire de 80%. Autant dire qu'il deviendra le vrai patron du groupe dont le siège est à Mandeure, l'usine historique aux 124 ans d'histoire. Que signifie ce changement de patron ?

C'est d'abord un retour sous pavillon européen. Mutares est un fond d'investissement allemand, basé à Munich, spécialisé dans la restructuration d'entreprises de petite taille ou filiales de grands groupes. Mutares dispose d'un portefeuille de 29 sociétés en Europe, dont 13 dans le domaine de l'automobile. Un atout que le groupe entend mettre au service de Peugeot Motocycles qui sera sa huitième acquisition française. La dernière étant l'usine Magna de Blanquefort , fabriquant de boites de vitesse en Gironde. Mutares possède également Japy, le fabriquant de tanks à lait basé en Cote d'Or.

Le nouveau scooter XP 400 présenté au salon de Milan, début novembre 2022 © Maxppp - Mickaël Desprez - Est Républicain

Quelles répercussions pour l'usine historique de Mandeure qui emploie encore quelques 330 salariés ? Le nouvel actionnaire allemand, appelé à la rescousse par le propriétaire exclusif de la marque, l'indien Mahindra et Mahindra, dit sa fierté de s'associer au plus vieux fabriquant de deux roues motorisées dans le monde.

Pour la CGT, ce discours globalement positif, ressemble grandement à celui de Mahindra et Mahindra à l'époque où ils avaient pris les commandes, mais le syndicat se demande maintenant si Mutares sera plus à même de mettre son plan en œuvre et surtout comment le groupe allemand compte le faire et à quel prix. En CSE, la CGT a voulu s'assurer qu'il n'y aurait pas de plan dans l'immédiat : "On nous a clairement dit qu'on ne pouvait rien nous assurer pour l'instant, affirme le délégué CGT de l'usine de Mandeure, tant que les différentes analyses de postes n'étaient pas faites. Donc là dessus aussi on est encore dans le flou." Des experts de Mutares seront dépêchés à Mandeure, dès validation de ce nouveau tour de table, en 2023, pour déterminer les axes de progrès.

Au récent salon du deux roues EICMA de Milan, il y a quelques jours, Peugeot Motocycles a présenté pas moins de cinq nouveautés. Dont un maxi scooter baptisé XP 400 qui devrait être produit à Mandeure.