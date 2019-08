Manger cinq fruits et légumes par jour coûte jusqu'à 200 euros par mois à une famille

France

Manger cinq fruits et légumes par jour représente entre 10 et 18% du budget mensuel d'une famille, d'après l'Observatoire des fruits et légumes annuel de l'association Famille rurale publié lundi 26 août 2019. Une famille composée de quatre membres, qui vit du SMIC, et en zone rurale. C'est beaucoup. Et pour ne rien arranger, le prix de certains légumes grimpent sur les étales cet été.

Des légumes plus chers cet été

C'est surtout le prix des pommes de terre qui bondit. + 40% par rapport à l'an dernier, soit 1 euro 81 le kilo en moyenne contre 1,30 euros l'été dernier. Ça flambe aussi du côté des tomates : 2,45 euros le kilo en ce moment. C'est 30% de plus qu'il y a un an. Côté bio, la hausse est globalement moins marquée, mais reste significative pour certains légumes, comme la courgette, avec une augmentation du prix de 16%, ou encore la salade, avec +11%.

Si la pomme de terre coûte plus cher, c'est à cause des aléas climatiques, et notamment d'un coup de froid au printemps. Pour les tomates, on ne sait pas vraiment. Quant aux fruits d'été, ils sont très accessibles cet été grâce à la canicule. La chaleur les a faits tomber plus tôt dans les vergers. Ils ont inondé le marché et ça a fait baisser les prix. Vous gagnez par exemple 50 centimes sur le kilo de pêche ou de nectarine par rapport à l'an dernier.

Où les acheter ?

C'est en hard-discount que vos fruits et légumes restent les moins cher. De l'ordre de 20 % en moins par rapport aux mêmes produits achetés sur les marchés traditionnels, de 18 % par rapport aux hyper/supermarchés, et carrément deux fois moins que dans un magasin spécialisé dans le bio.

Le prix moyen d’un panier conventionnel, comprenant un kilo (ou une pièce pour le melon et la salade) de chaque fruit et légume, coûte 42,34 euros en hard-discount, 51,33 euros en hyper/supermarché, et 52,45 euros sur le marché. Le même panier acheté en magasin spécialisé bio coûte 90,79 euros.

Une étude menée en milieu rural

Au niveau de la méthodologie, l'étude a été menée en zone rurale, où les prix sont parfois plus élevés car il y a moins de commerces, donc moins de concurrence, et, c'est la loi de l'offre et de la demande, les prix augmentent. L’enquête a été réalisée sur deux périodes, entre le 3 et le 9 juin, puis entre le 1er et le 7 juillet 2019 par une équipe de 64 « veilleurs consommation » dans 26 départements.

Les veilleurs ont visité quatre surfaces de ventes : hyper/supermarchés, hard-discounts, marchés et magasins spécialisés bio. Ils ont relevé à chaque fois les prix de huit fruits et huit légumes, issus de l’agriculture conventionnelle et de l’agriculture biologique.

