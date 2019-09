MANGER LOCAL - Trois ans après l'ouverture du Drive Fermier à Dijon : est-ce rentable ?

Dijon, France

Voilà trois ans qu'une dizaine de producteurs locaux, 40 kilomètres autour de Dijon, se sont regroupés en un seul et même hangar : le Drive Fermier 21, pas loin d'Ikea. Aujourd'hui ils sont une quarantaine, on y trouve de tout : de la viande, des légumes, du fromage, des yogourts ou encore des poissons. Pour fêter l'anniversaire du lieu, ses membres y ont organisé une journée porte ouverte. Alors ce système est-il viable économiquement ?

Une structure à l'équilibre

Le principe : vous commandez ce que vous voulez en ligne avant le mercredi soir, puis le vendredi après-midi vous allez récupérer vos courses directement auprès d'eux. Contrairement à une AMAP (Associations pour le maintien d'une agriculture paysanne), il n'y a pas d'engagement, pas de minimum de commande non plus ni de panier pré-conçu. Verdict après trois ans : 2000 fichiers clients, une moyenne de 60 à 80 paniers par semaine.

Avoir un peu plus de clients permettrait d'ouvrir une permanence en plus. Pour l'instant, la structure a atteint un point d'équilibre. Comme l'explique l'un des fondateurs, Frédéric Marcouyoux, héliciculteur à la ferme de Vernot : "le nombre de commandes qu'on fait nous permet de payer nos charges. On ne cherche pas à dégager nos bénéfices puisque le Drive Fermier est un outil : si demain on double les commandes, on va pas faire de bénéfice on baissera la commission ce qui permettra aux clients de payer leurs produits moins cher. Trois ans, c'est à la fois long pour atteindre cet équilibre, mais en même temps c'est assez court puisqu'on dit qu'il faut attendre cinq ans pour voir la viabilité d'une entreprise."

Un développement à tâtons

Céline, productrice de légumes bio à Fénay © Radio France - Sophie Allemand

"Nous en en tant que producteur si on double les commandes cela nous permettra de vendre deux fois plus de produits, cela nous permettrait de nous concentrer sur le Drive plutôt de courir partout, ajoute Frédéric Marcouyoux. On peut imaginer que demain des maraîchers passent toute leur production au Drive, ce serait chouette." C'est sûr que pour l'instant on en est loin ... Céline est productrice de légumes bio à Fénay, les légumes sont les produits qui partent le mieux, mais pour elle le Drive "représente entre 5 et 10 %" des ventes, le reste part directement à la ferme.

En fait, cela se fait à tâtons, "c'est à l'image de nos exploitations notre clientèle ne se fait pas en six mois. Donc pour le Drive c'est normal d'attendre deux, trois ans pour vraiment lancer l'affaire," explique la productrice.