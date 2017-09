Manif contre les ordonnances : près 3.000 personnes dans les rues de Saint-Étienne

Près 3.000 personnes se sont réunies dans les rues de Saint-Étienne, dans la Loire. Une mobilisation similaire à celle de la dernière grosse manifestation contre la loi travail.

La CGT appelait à manifester ce mardi matin à Saint-Étienne, Roanne et au Puy-en-Velay. Le syndicat est à l'initiative de cette journée nationale d'action contre la réforme du code du travail. C'est la première grande mobilisation sociale du quinquennat Macron. Même si tous les syndicats ne participaient pas au mouvement (Force Ouvière y appelait dans la Loire mais pas à l’échelle nationale, la CFDT n'étaient pas partie prenante) les manifestants ont répondu présents. Plus de 3.000 personnes ont défilé entre la Bourse du Travail et la préfecture. A Roanne, environ 900 personnes ont manifesté sur le pont des promenades.

