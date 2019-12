Retraites : une démonstration de force à Toulon, selon les syndicats

Toulon, France

L'inquiétude des premières minutes a vite cédé la place à l'enthousiasme des organisations syndicales après ce qu'elles considèrent être une "démonstration de force" ce mardi dans les rues de Toulon contre le projet de réforme des retraites défendu par le gouvernement. Si la police fait état de 4.400 manifestants, l'intersyndicale évoque de son côté "au moins autant de personnes que le 5 décembre", soit environ 15.000 selon les organisations. Public, privé, tous sont venus dire non à ce projet tel qu'il est proposé.

Hospitaliers, agents territoriaux, enseignants, hôtesses de l'air, salariés de l'arsenal, du secteur de l'énergie, pompiers, cheminots, finances publiques, etc. Tous disent la même chose : "On a fait des efforts sur nos salaires et maintenant, on doit faire des efforts sur les retraites. On n'en peut plus", pouvait-on entendre dans le cortège qui a quitté la place de la Liberté en milieu de matinée, rejoint par d'autres plus petites manifestations, en direction de la porte Castigneau, bloquée depuis le matin par les salariés de l'arsenal. Les manifestants ont ensuite emprunté l'avenue de la République, pour terminer la boucle sur la place de la Liberté.

"Du mépris et un dialogue de sourd"

"On ne peut pas dire qu'il y ait un dialogue social dans ce pays. Le gouvernement nous fait toujours passer pour les méchants qui prenons en otage les usagers. En gros, ils cherchent à diviser le pays. Mais là, c'est un ras-le-bol général", commente un enseignant. "C'est la première fois qu'on voit ça. C'est effectivement le gouvernement qui réunit le plus les organisations syndicales, mais à chaque fois, il revient avec les mêmes propositions, sans écouter les revendications", constate, amer, le président du syndicat autonome des pompiers du Var, Sébastien Jansem. "En tout cas, cette mobilisation aujourd'hui est un signal fort que nous souhaitons envoyer au gouvernement pour lui dire que nous somme là avant les fêtes, mais que nous serons encore là pendant et après", conclut Emmanuel Trigo, enseignant et représentant de la FSU dans le Var.