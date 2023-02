Réforme des retraites : "Le gouvernement serait complètement dingue de rester sourd" dit Laurent Berger

Ils veulent marquer le coup et montrer que la France des territoires se mobilise aussi très fort. Les chefs de file des huit principaux syndicats se donnent rendez-vous à Albi ce jeudi après-midi pour l'acte V des manifestations contre la réforme des retraites. Quelque 30.000 à 40.000 personnes sont attendues dans le chef-lieu du Tarn, selon les syndicats.

Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, a répondu à France Bleu Occitanie avant de venir dans le Sud-Ouest.

France Bleu Occitanie : Pourquoi avez-vous choisi de venir à Albi ?

Laurent Berger : C'est important de venir à Albi aujourd'hui parce que depuis le 19 janvier, la première date de mobilisation contre cette réforme des retraites, on a bien vu qu'il y avait une géographie de la mobilisation très exceptionnelle avec beaucoup de manifestants, particulièrement à Albi, dans des villes moyennes, voire des petites villes. Et donc on voulait signifier avec les autres responsables de l'intersyndicale cet ancrage de la contestation contre la réforme des retraites et contre les 64 ans.

À quoi ça sert de défiler encore alors que le gouvernement semble sourd à une mobilisation pourtant inédite depuis 30 ans ?

Comme vous le dites, c'est inédit depuis 30 ans. C'est inédit par sa forme, j'ai parlé de la géographie de la mobilisation avec des mobilisations immenses dans les villes moyennes et les petites villes. Par sa diversité sociologique de professions, c'est toute la France du travail qui manifeste. Et puis, par le côté populaire de ces manifestations, avec des mobilisations pacifiques, constructives, combatives et revendicatives. Le gouvernement serait complètement dingue de rester sourd à ces mobilisations et à cette contestation qui, je le rappelle, est très présente dans les rues mais aussi très présentes dans l'opinion avec plus de 70% des citoyens qui repoussent cette réforme et 90% des travailleurs. Donc il faut que le gouvernement réponde à ce mouvement démocratique.

Le gouvernement ne vous répond pas pour l'instant. Elisabeth Borne ou Emmanuel Macron vous répondent-ils directement ?

Tous les responsables syndicaux ont eu ce week-end un appel de la Première ministre, mais qui était plus un échange de vues et un constat des désaccords qu'une avancée. On a aujourd'hui déjà beaucoup de mobilisations, et cette grande journée de mobilisation qu'on prépare le 7 mars sous le vocable "La France à l'arrêt". Ça veut dire tous les citoyens d'une manière ou d'une autre, en participant aux manifestations, mais aussi en participant à des initiatives comme les péages gratuits, comme des commerçants qui baissent le rideau en signe de solidarité. C'est un mouvement de la France qui travaille, qui est utile à la société. Et je crois qu'on a besoin de renforcer la mobilisation puisque le gouvernement, effectivement pour l'instant, ne répond pas.

L'examen du texte à l'Assemblée doit se terminer ce vendredi. On a l'impression en fait que ni la majorité ni les oppositions ne veulent vraiment arriver à l'examen de l'article 7, le fameux qui fait passer l'âge légal de 62 à 64 ans. Qu'en pensez vous?

Moi, j'en pense qu'il ne peut pas y avoir des millions de personnes dans la rue qui se mobilisent contre les 64 ans et que cet article ne soit pas débattu à la représentation nationale. Et il y a un contraste saisissant et même assez épouvantable, entre le calme et la responsabilité du monde du travail qui manifeste dans les rues et l'ambiance à l'Assemblée nationale. Donc moi j'insiste pour que l'article 7 soit débattu au sein de l'Assemblée nationale. Et je crois que la France du travail les regarde.

Allez-vous rencontrer des dirigeants de la NUPES avant vendredi soir, comme c'était prévu ?

Non, il n'y a pas de raison de les rencontrer plus que d'autres. Nous rencontrons tous les groupes, mais pas d'alliances politiques. Il faut bien comprendre qu'on est dans un combat social qui est le désaccord et la contestation sur les 64 ans. Nous ne sommes pas dans un combat politique. C'est un mouvement syndical, social et populaire et il ne faut pas de report de récupération de quiconque. On est ouvert à rencontrer tout le monde, excepté le Rassemblement national, pour des questions de valeurs et de principes. Mais il est clair que nous ne nous ferons récupérer par personne.

Airbus annonce un bénéfice net record de 4,2 milliards d'euros pour 2022. La CFDT a signé un accord national interprofessionnel pour un meilleur partage de la valeur. Est-ce que la richesse sera mieux partagée chez Airbus ?

Dans des entreprises très grandes, comme Airbus, il existe déjà les outils de participation et d'intéressement. L'accord sur le partage à valeur ajoutée que nous avons décidé de signer après négociation avec les directions patronales, c'est un accord qui devrait permettre davantage de partage de la valeur dans les petites et moyennes entreprises. Quand une entreprise gagne de l'argent et fait des bénéfices, il faut se poser deux questions : est ce que la partage de la valeur se fait à destination des travailleurs Et est-ce que ces entreprises participent au bien commun à travers la fiscalité des revenus du capital ?

C'est le cas pour Airbus ?

On ne peut pas dire que sur le partage de la valeur eu sein de l'entreprise, ce soit une entrepris qui fait le moins. Ça veut dire que quand il y a des résultats exceptionnels comme ça, il faut sans doute ouvrir des discussions pour regarder ce qu'on fait de ces résultats exceptionnels. Les entreprises ont la responsabilité de partager la richesse avec les travailleurs, d'investir dans de l'évolution de leur modèle de productif, notamment pour faire face à la transition écologique. Et elles ont la responsabilité de participer au bien commun en finançant les services publics à travers la fiscalité".