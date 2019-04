Manif du 1er Mai à Nancy : le préfet autorise le défilé des syndicats mais pas celui des gilets jaunes

Nancy, France

A Nancy, une seule manifestation est déclarée en préfecture pour ce mercredi 1er mai, c'est celle de la CGT-FSU-SOLIDAIRES et UNEF. Le défilé partira à 10 h 30 de la place Dombasle, la manif a été autorisée par la préfecture mais d'autres appels à manifester ont été lancés sur les réseaux sociaux par des gilets jaunes. Or ces manifestations ne sont pas déclarées écrit la préfecture de Meurthe et Moselle et "compte tenu des incidents survenus au cours des manifestations précédemment organisées à Nancy", Eric Freysselinard, préfet du département, interdit toute manifestation dite de "gilets jaunes".

Les manif de gilets jaunes interdites dans l'hypercentre de Nancy

Cette interdiction couvre la Place Carnot ainsi que le périmètre compris entre les rues St-Dizier, d'Amerval, Lafayette, les places St Epvre, Malval, de la Carrière, le boulevard du 26e régiment d'infanterie et les rues de l'île corse, St Georges et St Jean, autrement dit tout l'hypercentre de Nancy.