Un millier de manifestants dans les rues de Sens et Auxerre contre la réforme du code du travail

Ils étaient 650 à Auxerre ce mardi après-midi et 350 le matin à Sens à battre le pavé.

Beaucoup de militants de la CGT et Solidaires, mais aussi de Force Ouvrière qui s'est jointe au mouvement dans l'Yonne.La plupart des manifestants sont des salariés de grandes entreprises ou travaillent dans le secteur public, ainsi que des retraités.Ils disent se battre pour défendre leurs droits mais aussi ceux qui n'ont pas la possibilité de faire grève:" On est regardé de haut quand on exerce son droit de grève "confie un manifestant, " J'ai une fille de 5 ans, je m'inquiète pour elle " explique un autre."Si on laisse passer çà, à part s'exiler, je ne sais pas comment ma fille pourra avoir une vie convenable ici."

Plus loin dans le cortège, un enseignant confie:" On agit pour la société en général, je m'inquiète pour mes élèves, je ne veux pas qu'ils aient un avenir précaire."

