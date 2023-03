Manifestant frappé par un policier à Paris : le préfet de police a "signalé ce fait" à l'IGPN

Un internaute a publié ce jeudi soir une vidéo où l'on voit un policier asséner un coup de poing à un manifestant. Ce dernier ensuite resté à terre. Ces images suscitent une vague d'indignation et font réagir le préfet de police de Paris, ce mardi. Laurent Nuñez assure à nos confrères de BFM TV ce mardi 21 mars, qu'il a "demandé un rapport" et "signalé ce fait" à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN). "Les investigations seront menées pour savoir si ce coup était adapté ou pas", déclare Laurent Nuñez.

Le préfet de police précise que "sur chaque vidéo nous regardons si la déontologie est respectée et parfois même il y a saisine de l'IGPN quand il peut y avoir des suites judiciaires", assure-t-il. Cependant, Laurent Nuñez affirme que "vous ne voyez que la fin de la séquence. Très honnêtement quand on ne voit que la fin de la séquence, le geste paraît très inadapté".

La version des policiers

Le préfet de police de Paris raconte comment la scène s'est déroulée du point de vue des policiers. "Ce que me disent mes fonctionnaires, c'est qu'ils ont interpellé un individu qui avec un pavé dégradait un kiosque. Tout ça c'est vérifiable". Laurent Nuñez poursuit : "L'individu a été interpellé et plusieurs individus se sont opposés à cette interpellation de manière violente et donc ils ont été repoussés et c'est dans le cadre de cette manœuvre que ce coup a été donné".

"Pas d'interpellations injustifiées"

Ce lundi soir, indique par ailleurs Laurent Nuñez, "2. 000 personnes se sont réunies en petits groupes très mobiles à Paris". Selon lui, "il n'y a pas eu d'interpellations injustifiées". 234 personnes ont été interpellées ce lundi soir à Paris, lors de manifestations spontanées organisées après le rejet des deux motions de censure contre le gouvernement et plus largement contre la réforme des retraites, a appris l'agence Radio France. Il y a également eu 240 interventions pour des feux, notamment de poubelles.