Manifestants sur les rails : la gare du Mans paralysée pendant une heure

Le Mans, France

Une centaine d'opposants à la réforme des retraites ont occupé les voies en gare du Mans, ce jeudi après-midi. Composé de militants syndicaux, de gilets jaunes et de simples manifestants, le groupe s'est dirigé vers la gare à l'issue d'une manifestation partie en début d'après-midi de l'usine Renault du Mans. Il a pris place sur les rails vers 16 H 30, ce qui a contraint les équipes SNCF à opérer une coupure de courant d'urgence.

Conséquence : tout le trafic SNCF a été paralysé en gare du Mans. Quelques TGV ont pu continuer leur route en contournant la ville, mais plusieurs trains ont été supprimés et d'autres ont dû s'arrêter en pleine voie en amont ou en aval de la métropole sarthoise.

Les manifestants ont finalement levé le camp vers 17 h 30, en chantant "on reviendra". Le courant a ensuite été rétabli et le trafic va reprendre progressivement dans la soirée, avec des retards de plus d'une heure pour certains trains.