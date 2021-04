Manifestation à Besançon: une centaine d'"oubliés du Ségur" dans la rue

Une centaine de salariés du secteur médico-social privé se sont rassemblé ce jeudi 8 avril devant la préfecture du Doubs à Besançon. Une manifestation pour dénoncer l'inégalité de traitement dont ils s'estiment victimes. Les personnels des hôpitaux publics et des EHPAD publics et privés ont obtenu en juillet 2021, à l'issue du "Ségur de la santé" une augmentation de 183 euros mensuels. Depuis, le gouvernement a accordé la même augmentation aux salariés de la fonction publique hospitalière rattachés à des établissements de santé. Mais il n'y a rien eu pour le personnel du secteur sanitaire, social et médico-social privé associatif à but non lucratif, qui fait pourtant le même métier.

Nous aussi, on a dû porter des blouses en sac-poubelle" - Catherine, une manifestante

Les manifestants, qui se considèrent comme les « oubliés du Ségur de la Santé », rappellent qu'eux aussi sont en première ligne lors des confinements successifs, "nous aussi on a dû porter des blouses en sac-poubelle" se souvient dans le cortège Catherine, aide à domicile à Baume-les-Dames. "Au niveau national sont toujours exclus du Ségur plusieurs milliers d’agents du secteur public, 300 000 salariés du secteur privé non lucratif" rappelle dans un communiqué l'intersyndicale CFE-CGC, CFTC, CGT, FO et SUD, 'et il en est de même pour les 250 000 salariés de l’Aide à domicile".

Les manifestants demandent une augmentation de 183 euros par mois, comme dans le secteur hospitalier public © Radio France - Marion Pépin

L'intersyndicale exige l’ouverture par le Premier ministre d’une négociation pour l’égalité de traitement des salariés du public et du privé, et l'extension de l'augmentation de 183 euros à tous les agents. A Besançon , la manifestation a suivi un bref parcours entre le préfecture et l'esplanade des Droits de l'homme, pendant qu'une délégation était reçue en préfecture.