Manifestation à Bordeaux : Les auto-écoles traditionnelles craignent l'ubérisation de la profession

Bordeaux

Les auto-écoles ont bien l'intention, ce lundi, de bloquer le périphérique parisien. Le rassemblement, prévu à 9 heures, place des Quinconces à Bordeaux sera lui statique. Les organisateurs comme l'UNIC, l' Union Nationale des Indépendants de la Conduite, syndicat de moniteur auto-école, ne veulent pas causer de désagréments aux commerçants du centre-ville de la capitale girondine, qui souffrent déjà tous les samedis des manifestations des gilets jaunes.

Un agrément national

C'est une députée de La République en Marche du Gard, Françoise Dumas, qui a fait plusieurs propositions pour réformer le permis de conduire. Elle propose un agrément national et non plus un agrément départemental qui obligeait aux autos-écoles d'avoir un local pour permettre aux élèves d'apprendre notamment le code de la route. "Un agrément national va privilégier des structures, telles les auto-écoles en ligne, qui ne seront jamais controlées, n'auront pas d'adresse, ni de lien physique" affirment les syndicats.

Philippe Blanc est aussi membre de l'UNIC. Il est propriétaire d'une auto-école à Cenon, près du quartier de la Morlette. Bientôt à la retraite, il aimerait bien trouver un repreneur, mais c'est bien difficile vu la conjoncture et l'avenir incertain des auto-écoles alors qu'une réforme se précise.

Il est pour lui inacceptable que le gouvernement fasse la part belle aux auto-écoles en ligne Rien ne vaut le contact humain pour apprendre à conduire : " L.a différence pour une auto-école traditionnelle, c'est surtout l'accompagnement, l'écoute, l'être humain qui est en face. La ligne des auto-écoles du net c'est 'inscription-ordinateur, cours-ordinateur, leçon-ordinateur'. J'ai trois personnes qui sont arrivées au mois de janvier, sorties d'une auto-école en ligne, parce que ce contact humain elles ne l'ont pas, les explications de suivies et de formation, elles ne les ont pas, et automatiquement elles se disent que faisons-nous devant notre ordinateur ? Alors que si je vais dans une auto-école traditionnelle, j'aurai un moniteur que je connais, une secrétaire que je connais, et si j'ai des questions je peux les poser et concrètement j'aurai des réponses. "

Philippe Blanc (au centre) propriétaire d'une auto-école à Cenon

Je dis que les pompiers vont se déplacer bien plus souvent que d'habitude sur les routes avec ces formations du permis au rabais - Philippe Blanc

Une autre proposition du rapport soulève la colère des autos-écoles qui font actuellement la démarche estimant que leurs élèves ont suffisamment d'heures de cours. Les candidats pourront s'inscrire eux-mêmes aux épreuves du permis. Philippe Blanc s'insurge et craint la multiplication des accidents : "Quand vous êtes en formation dans une auto-école traditionnelle, vous avez des trames à suivre pour atteindre des objectifs. Dans les autres auto-écoles (en ligne), vous n'avez pas cette trame et ce suivi et donc que le candidat va arriver à 20 heures de conduite - c'est un minimum obligatoire - il va dire 'bah moi je veux passer mon permis' et là je dis que les pompiers vont se déplacer bien plus souvent que d'habitude avec ces formations au rabais."

L'Unic veut la suppression de la TVA

Le reproche qui est fait aux auto-écoles traditionnelles, ce sont les tarifs jugés excessifs. "Les auto-écoles en ligne en profitent pour attirer leurs clients avec des prix mensongers" affirme Philippe Blanc qui a vite fait les comptes dans la mesure où il paye des charges et la TVA, ce que ne font pas les plateformes en ligne.