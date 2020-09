Manifestation à Bordeaux : un cortège clairsemé mais remonté

Les syndicats savaient que la mobilisation serait compliquée ce jeudi. 800 personnes ont défilé à la mi-journée dans les rues de Bordeaux, essentiellement les militants et délégués syndicaux des différentes branches professionnelles de Gironde.

"Je savais qu'on serait peu nombreux, mais à ce point... Je suis vraiment surprise... c'est dommage!" se désole Josiane, l'une des cadres de la CGT retraité de Gironde. La CGT qui avait décidé de maintenir cet appel au rassemblement avec la FSU et Solidaires, mais sans les autres centrales, en dépit du contexte sanitaire et sans mot d'ordre précis. "Nous sommes ici pour dénoncer le plan de relance du gouvernement, la réforme des retraites, pour demander des hausses de salaires, et pour dénoncer les suppressions d'emploi!" tente de résumer Serge, autre militant de la CGT lui aussi à la retraite.

"Nous sommes peu nombreux mais nous sommes très en colère" résume Christelle qui est elle salariée dans la grande distribution à Bordeaux. Les plans sociaux se multiplient en cette rentrée en Gironde, "et le Covid a bon dos" estime-t-elle.

Le cortège de 800 personnes, a défilé dans le centre ville à la mi-journée dans le calme et dans le respect des gestes barrières, comme les délégués syndicaux s'y étaient engagés, avec port du masque et distribution de gel hydroalcoolique.