Manifestation à haut risque à Nantes, Gaumont ferme son cinéma du centre-ville

Nantes, France

Une preuve supplémentaire des inquiétudes qui pèsent sur la journée de samedi à Nantes, la direction du cinéma Gaumont a décidé de fermer son multiplexe de la place du commerce en centre-ville, aucune séance ne sera assurée y compris à l'issue des manifestations.

La directrice du cinéma ne souhaite pas commenter sa décision, elle estime que "le contexte ne permet pas d'accueillir notre clientèle dans un climat suffisamment serein".

Plusieurs manifestations programmées samedi

Trois manifestations sont prévues samedi après-midi à Nantes, celle de la marche pour le climat qui partira de l'île et qui doit converger vers le centre-ville, celle des gilets jaunes et d'autres associations, mouvements politiques et syndicats qui se retrouvent en début d'après-midi et celle du collectif Nantes révoltée, groupe de l'ultra-gauche qui a donné rendez-vous à ses partisans à la croisée des tramways à 14 heures.