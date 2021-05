Manifestation à Laruns : plus de 500 personnes pour soutenir la Shem et le secteur de l'énergie

Une manifestation était prévue ce jeudi matin à Laruns, et a rassemblé près de 500 personnes, venues de tout le Sud-Ouest, sur l'esplanade du fronton. Une action pour dire l'inquiétude du syndicat face à l'ensemble des projets de restructuration du secteur de l'énergie dans notre pays, mais qui, forcément a pris un accent particulier, en raison de la proximité de la centrale hydroélectrique de la Shem.

La société qui emploie 320 salariés, dont 80 personnes en vallée d'Ossau, est toujours candidate à sa succession pour le renouvellement de la concession des barrages hydroélectriques. L'incertitude dure depuis le 31 décembre 2012. Le gouvernement n'a toujours pas tranché sur la question, à l'heure de l'ouverture à la concurrence, alors que d'autres groupes sont aussi sur les rangs. La Shem continue donc d'exploiter les installations, l'atelier de Laruns et les barrages hydroélectriques en Béarn et en Bigorre, mais sans cadre juridique clair.

Un cadre juridique flou

Pour Serge Saint-Vignes, délégué syndical CGT de la Shem, l'entreprise est dans le flou : "Nous, on est tout petit, on se dit ça va nous tomber dessus, on n'aura pas le temps de se retourner. Les salariés sont très, très inquiets. Ça fait dix ans que ça dure et on aimerait qu'on arrête de jouer avec nos nerfs et qu'on nous renouvelle les concessions, qu'on investissent massivement. Mais il y a des projets de suréquipement qui créeraient de l'emploi, qui dorment, qui sont enterrés, qui sont dans les cartons. Et pourtant, ils s'inscrivent totalement dans la loi sur la transition énergétique."

Christophe et Cyril travaillent à la Shem depuis plusieurs années et disent aussi que la période de transition qui s'éternise commence à devenir difficile à vivre : "Depuis 2012, on est sur l'incertitude des renouvellements de concession et donc notre entreprise ne fait pas d'investissements conséquents, parce qu'elle ne sait pas si il y aura un amortissement derrière ou pas. Donc, on a nos machines qui ne vieillissent pas bien. Un jour ou l'autre, on pourrait se retrouver fragilisé."

On ne sait pas à quelle sauce on va être mangés.

"C'est même l'emploi indirect que crée notre entreprise. Ça fait vivre beaucoup d'entreprises de la vallée. Les gens de la Shem habitent aussi dans la vallée, donc ça participe aussi à la vie locale. Avec les écoles, les commerces, tout ça est en danger. A l'heure actuelle, c'est une incertitude pour tout le monde."

Des élus locaux étaient aussi présents ce jeudi matin, pour apporter leur soutien à un service public de l'énergie, en pleine période de refonte du secteur : le maire de Laruns Robert Casadebaig, le maire d'Oloron Bernard Uthurry, le maire de Rébénacq Alain Sanz, mais il y avait aussi, Fabien Roussel, le candidat du parti communiste à la présidentielle 2022.