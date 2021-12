Manifestation à Marcoule sur les rémunérations au CEA

A partir de 8h ce mardi matin, ils étaient nombreux -250 à 300 selon les syndicats- devant le site du CEA Marcoule (Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives), dans le Gard. Ils répondaient à l'appel d'une intersyndicale (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO, UNSA/SPAEN) pour une journée nationale de grève. Ils réclament une revalorisation des salaires. Les neuf sites du CEA en France sont concernés. "Dans une période où la recherche est plus que nécessaire afin de se préparer au monde de demain, que ce soit dans le domaine de la santé, de l’énergie ou des technologies numériques, la France a besoin de compétences de haut niveau et de toujours plus de technicités pour mettre au point les solutions aux défis du futur", explique l'intersyndicale (communiqué). "Malheureusement depuis plus de 10 ans, aucune revalorisation des salaires n’a eu lieu au CEA, ce qui a entraîné une perte de pouvoir d’achat de plus de 20%" .

Le CEA intervient dans quatre domaines : la défense et la sécurité, les énergies bas carbone (nucléaire et renouvelables), la recherche technologique pour l'industrie et la recherche fondamentale (sciences de la matière et sciences de la vie).