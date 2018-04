Montpellier, France

Les cheminots, les étudiants et le personnel de santé de Montpellier ainsi que le corps professoral s'étaient passé le mot ce mardi. Tous se sont réunis devant la gare de Montpellier Saint-Roch à 14h pour manifester ensemble et défendre le service public. En tout, plus de 1500 personnes ont suivi le mouvement de grève. Parmi eux, des lycéens, des éboueurs et des usagers de la SNCF venus soutenir les cheminots. Chacune avait ses revendications selon son métier et son âge mais tous étaient d'accord pour dénoncer la politique du gouvernement.

"Etudiants, cheminots, fonctionnaires, même combat !"

Le personnel de santé n'a pas hésité à rejoindre les cheminots et les étudiants dans leur mouvement de grève. Françoise Gaillard est secrétaire général de la CGT au C.H.U de Montpellier : "Mon père était cheminot. J'ai passé je ne sais combien de Noël sans lui. Si les cheminots sont des privilégiés, pourquoi les députés et les sénateurs ne sont pas cheminots ? Si nous [les fonctionnaires] sommes si privilégiés mais venez travailler avec nous !"

Le personnel de santé en grève a rejoint les cheminots et les étudiants © Radio France - Sarah Gilmant

Le tram bloqué par les manifestants devant la gare Saint-Roch ce mardi © Radio France - Sarah Gilmant

Une nouvelle manifestation conjointe est prévue pour le 19 avril.