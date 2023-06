Manifestation à Nantes : les agences d'intérim se barricadent

En cette veille de manifestation, Franck Méterreau a pensé à prendre sa perceuse et ressortir les panneaux de bois. Son agence, Connectt Intérim, spécialisée dans l'industrie et le bâtiment, se trouve quai de la Fosse, sur le parcours du défilé, et le responsable est aux premières loges : "On les voit, ils sont préparés. Ils arrivent avec leur panier de pavés, leur charriot rempli de bouteilles en verre vides."

Le 11 février dernier, des casseurs s'en sont pris à l'agence de Franck Méterreau. La porte d'entrée a été brisée, les bureaux et les ordinateurs ont été saccagés. Le montant des dégradations s'élève à plus de 6.000 euros. Heureusement, c'était un samedi, le personnel ne travaillait pas. Mais depuis, à chaque manifestation, Franck Méterreau se poste devant la porte. Et il a tout prévu, au cas où : "Derrière la porte, j'ai un manche de pioche et un extincteur à poudre. Et je garde la porte du fond ouverte pour m'extraire si quelquefois il y a vraiment un mouvement de foule."

Les deux employées travaillaient en polaire cet hiver

Depuis que l'agence a été vandalisée, Julie et Arada, les deux employées, sont en télétravail les jours de manifs. Et le reste du temps, elles travaillent derrière une lourde porte en bois. Cet hiver, elles étaient en polaire et désormais elles ont très chaud. "C'est un environnement spécial", explique Julie. "Avec nos palissades, les gens ne viennent plus. Là, un monsieur vient de rentrer à l'instant mais il pensait que c'était fermé." Connectt Intérim est passé d'une trentaine de passages par semaine à une dizaine.

Le quai de la Fosse est devenu une enfilade de palissades. Comme dit Julie, "c'est vrai qu'on ne sait pas si les agences sont ouvertes, sachant que celle à côté de chez nous est fermée. Ils se sont fait casser deux fois. On leur a enlevé leurs palissades pour les brûler sur le quai de la Fosse. À un moment, c'est un trop-plein. Les gens partent."

"On a encore cette image de négriers"

Franck Méterreau, qui travaille depuis 22 ans dans le travail temporaire, trouve très injuste que les agences d'intérim soient prises pour cible : "On a encore cette image de "négriers", d'exploiteurs. On me l'a dit lors de la dernière manifestation : 'Vous faites travailler les gens au SMIC, vous êtes des profiteurs, vous gagnez du pognon sur notre dos'. On a toujours cette image alors que le travail temporaire ce n'est plus ce qu'on a connu dans les années 80."

Le directeur de Connectt Intérim à Nantes affirme même que la majorité des intérimaires aujourd'hui sont mieux payés que des employés en interne. "Et ça crée des difficultés d'ailleurs sur les chantiers, dans les entreprises. Puisque aujourd'hui sur le marché il y a un manque de personnel, donc les intérimaires ont tendance à négocier leur salaire", explique Franck Méterreau.

Le quai de la Fosse est devenu "le lieu de rendez-vous de la casse"

De toute façon, pour Julie, "ceux qui cassent ne sont pas forcément ceux qui poussent la porte des agences d'intérim". En revanche, le quai de la Fosse est devenu pour l'employée "le lieu de rendez-vous de casse". Et elle ajoute : "La Ville a réparé les panneaux publicitaires, les feux, les pavés. Ça a été fini en fin de semaine dernière, c'est tout beau tout neuf et demain manifestation. On fera l'état des lieux des dégâts."

Et Julie craint le pire... à cause de la météo : "Le soleil est là, il va faire chaud. Les gens vont avoir soif et vont beaucoup boire. Donc ils vont être motivés encore à casser parce ce que l'alcool n'aide pas. Vivement que ça s'arrête !", s'exclame l'employée de Connectt Intérim.