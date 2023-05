Manifestation à Rennes : le secrétaire de Force Ouvrière d'Ille-et-Vilaine est choqué par l'usage des drones

Alors que la réforme des retraites a été promulguée depuis plus d'un mois, certains opposants ne désarment pas. Une nouvelle manifestation est organisée ce mardi à Rennes. Pour en parler, Fabrice Lerestif, secrétaire de Force Ouvrière en Ille-et-Vilaine, était l'invité de France Bleu Armorique.

France Bleu Armorique : Pour la première à Rennes, deux drones vont survoler et filmer les manifestants ce mardi. La préfecture d'Ille-et-Vilaine se justifie par un risque à l'ordre public. Quelle est votre réaction ?

Fabrice Lerestif : C'est la colère, d'une certaine manière, parce que Monsieur le préfet nous a dit et redit que nous étions très responsables. On l'a montré lors des dernières manifestations locales. Il n'y a pas d'incident, tout le monde le sait. Alors, ces histoires de drones qui surveillent à la fois les rodéos, donc les délinquants, et en même temps la manif syndicale, c'est bien faire une association entre syndicalistes et potentiels délinquants. C'est ça le message politique.

Mais on ne peut pas nier qu'il y a eu des casseurs qui se sont mêlés aux manifestants et qu'il y a eu beaucoup de dégâts à Rennes.

C'était après les manifestations.

Parfois en même temps aussi ?

Souvent, après. Donc c'est le prétexte parfait. Mais je pense que c'est surtout un message politique, l'histoire de la sécurité. C'est un message politique: "Vous êtes surveillés, car on ne voit d'ailleurs pas pourquoi le 23 mai, vous êtes dans la rue, vous, syndicalistes".

Donc ça vous inquiète plus que ça ne vous rassure ?

Ça m'inquiète effectivement. Je dis que si Monsieur le préfet devait surveiller des agissements de groupes violents, il y en a effectivement, mais je pense aux groupuscules néofascistes qui pullulent et qui paradent désormais partout en Bretagne et je crois qu'ils prospèrent aussi sur les politiques d'austérité et de régression sociale et démocratique.

À quoi ça sert de continuer la mobilisation un mois après la promulgation de la réforme des retraites ?

Parce que, justement, on demande l'abrogation qu'on a obtenu en 2006 pour le contrat première embauche (CPE). Et on reste déterminés, sinon on passe à autre chose. On est résignés. Il faudrait discuter d'autres sujets.

Justement, les Français sont passés à autre chose, non ?

Je ne le crois pas encore. En tout cas, il y a une colère. Les militantes et les militants nous l'ont dit. Après le 1ᵉʳ mai historique, attendre le 6 juin, c'était juste impossible. Si on tourne la page, on donne un signal de défaite. Nous ne sommes pas vaincus, nous allons continuer à nous battre avec acharnement.

Le 6 juin, l'intersyndicale appelle à une manifestation au niveau national, deux jours avant, l'examen d'une proposition de loi du groupe LIOT pour l'abrogation de la réforme des retraites. Pour vous attendre le 6 juin, c'était trop tard ?

Les militants étaient abasourdis, dépités, surtout quand ils ont vu effectivement que l'intersyndicale en ordre dispersé avait rencontré madame Borne. C'est un mauvais signal et nous, on veut donner un signal d'unité aujourd'hui et de combativité avant le 6 juin. On continue à se battre, même si on ne se fait pas d'illusions sur la journée d'aujourd'hui. Ça sera essentiellement militant, mais il faut montrer qu'on ne tourne pas la page et ça, c'est extrêmement important. Quant au 8 juin, justement, ce qui se passera au Parlement, un syndicat indépendant comme nous le sommes ne remet jamais son sort aux parlementaires. L'histoire ouvrière est là pour nous prouver que le 8 juin, il y aura peut-être un phénomène politique. Peut-être que Monsieur Macron sera encore plus isolé, c'est possible, mais ce n'est pas là qu'on va gagner. Ce n'est pas là, c'est dans la rue. Et je crois qu'une fois de plus, je le redis à Monsieur Macron et Madame Borne, s'ils avaient le sens de l'intérêt général, ils retiraient cette loi qui empêche les Français d'espérer des jours meilleurs et qui casse le vivre ensemble. Et c'est justement sur ce terreau-là de désespoir, d'amertume, d'une certaine manière, de régression, que vont pulluler les idées de rejets xénophobes, racistes et ainsi de suite. Et ça, c'est très inquiétant.

Et donc ça veut dire que l'intersyndicale tient en Ille-et-Vilaine, à Rennes ?

Oui ça tient. Pour ce 23 mai, il a fallu discuter. Fallait-il la faire le samedi ? Ou tenir une journée de grève ? Mais les huit organisations syndicales de salariés, c'est-à-dire tous les syndicats, appellent aujourd'hui à la grève et à la manifestation, et c'est un signe important.

Ce mouvement n'est pas terminé, mais diriez-vous déjà qu'il a permis un peu un regain d'intérêt pour les syndicats ?

On nous avait déjà enterré. Nous étions subsidiaires, soi-disant intermédiaires. Des termes que je récuse. On était capables de rien. Donc, on savait que ce n'était pas vrai et on a mis, et tout le monde l'a constaté, des centaines de milliers, des millions de personnes dans la rue, partout, partout. Et ça s'est fait aussi dans les territoires. Ça, c'est nouveau. Ce qu'on a fait à Montfort, à Guichen, à Combourg. Il y a aussi un regain d'adhésions.

Vous avez un chiffre de ces adhésions en Ille-et-Vilaine ?

Je parle d'adhésions spontanées, pas par les structures de base. Et on a eu 230 adhésions en un mois, par exemple. Je parle bien de spontanées, c'est-à-dire des gens qui viennent nous voir et ça, c'est extrêmement important. Et aussi beaucoup de jeunes, c'est environ 70% de moins de 30 ans.

La 17è manifestation contre la réforme des retraites à Rennes doit partir à 11h de la place de Bretagne.