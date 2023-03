Manifestation à Valence 2 : "c'est le choix de faire un blocage de l'économie et de la ville"

Ce jeudi 23 mars, la manifestation contre la réforme des retraites à Valence partira du rond-point de Valence 2 à 14h30, et remontera l'avenue de Romans jusqu'au plateau des Couleures. "C'est le choix de faire un blocage de l'économie d'un côté et un blocage de la ville également" justifie Mathieu Jardin, le secrétaire général de l'union départementale de la CGT en Drôme. Il prévient : "on empêchera la circulation de toutes les personnes arrivant du nord de Valence. C'est une attente des salariés de durcir le mouvement, je pense que ça sera largement suivi." Pour Mathieu Jardin, la mobilisation de ce jeudi est une nouvelle chance pour le gouvernement "de revenir dans le bon sens."

"On va avoir une journée un peu morte"

Grégory Masson est le gérant du magasin de meubles Ambiance et Patine, situé sur le plateau des Couleures. "Le gouvernement va devoir lâcher, mais il n'a pas l'air de vouloir changer grand chose. Le mouvement va s'intensifier, il est en train de partir en mode gilets jaunes" estime-t-il, "j'espère que cette manifestation se déroulera dans le calme."

Comme l'annonce la CGT en voulant "bloquer l'économie", le gérant prévoit un jeudi laborieux pour les affaires. "Oui, ça nous inquiète un petit peu. Il y a déjà un problème de fréquentation dû aux travaux sur le plateau des Couleures, alors si en plus il y a ce blocage, ça va être compliqué... on va avoir une journée un peu morte" prévoit le commerçant.