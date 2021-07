Manifestation anti-pass sanitaire : les commerçants de Nancy lancent un "signal d'alerte rouge"

Après les gilets jaunes, la réforme des retraite, et les confinements, les commerçants de Nancy réclament ce mercredi un nouveau parcours ou une autre date que le samedi pour les manifestations anti pass sanitaire.

Plusieurs centaines de manifestants ont marché dans le centre-ville de Nancy pour dire non au pass sanitaire.

Ils n'en peuvent plus. Alors que les manifestations contre le pass sanitaire s'organisent chaque samedi, les commerçants de Nancy partagent leur ras le bol. « Le droit de manifester d’accord, mais pourquoi pas ailleurs que dans le centre-ville, avec des parcours anticipés et alternés et pourquoi pas un autre jour que le samedi ? » s’interroge Fabrice Gwizdak, Président de l’U2P, dans un communiqué diffusé ce mercredi.

« C’est un signal d'alerte rouge que nous lançons après deux ans de manifestations régulières le samedi. C’est une question de survie économique »

Après les gilets jaunes, les manifestations contre la réforme des retraites et les confinements, les professionnels affirment qu'ils ne peuvent plus tenir financièrement. « C’est un signal d'alerte rouge que nous lançons après deux ans de manifestations régulières le samedi. C’est une question de survie économique» explique François Pélissier, Président de la CCI de Meurthe-et-Moselle.

Ils demandent à la préfecture de modifier le parcours des manifestations, pour éviter le centre-ville, ou d'autoriser les rassemblements sur d'autres jours de la semaine. Une réunion est organisée ce vendredi matin en préfecture avec la CCI, l'U2P, l'association des Vitrines de Nancy et en présence d’un représentant du maire, Mathieu Klein.

Une réunion prévue ce vendredi en préfecture

"On veut simplement revenir à une situation normale avec des centres-villes apaisés qui ne soient pas le cadre tous les samedis d'émeutes urbaines. Le droit de manifester ne doit pas être supérieur au droit de travailler, de se promener en ville, d'avoir du lien social" revendique Jean-Sébastien Mengin de la maison Mengin, après les dégradations constatées samedi dernier à Nancy.