Quelques centaines de manifestants contre la loi de sécurité globale et l'islamophobie à Bordeaux

Une nouvelle manifestation a été organisée à Bordeaux ce samedi, contre les lois "séparatisme" et de sécurité globale. 450 personnes ont répondu à l'appel d'associations, de syndicats et d'un collectif musulman. Il n'y a eu aucune interpellation.

Une manifestation pour plusieurs revendications. Ce 12 décembre à Bordeaux, plusieurs cortèges de manifestants se sont rejoints pour défiler dans les rues de la ville. 350 personnes étaient présentes pour protester contre la loi de sécurité globale, à l'appel de partis politiques, de syndicats et d'associations. L'autre partie des manifestants, une vingtaine, a défilé contre la loi "séparatisme" et l'islamophobie, à l'appel d'un collectif musulman regroupant notamment les mosquées de Pessac et de Saint-André-de-Cubzac. 70 membres de la communauté kurde étaient également présents dans le cortège.

La manifestation, partie de la place de la Bourse à 15h, s'est déroulée dans le calme. Aucune interpellation n'a eu lieu, selon la préfecture. Quelques personnes, qui souhaitaient s'engager dans la rue Sainte-Catherine, ont cependant été verbalisées pour absence d'attestation de déplacement valable.

La préfète de la Gironde, Fabienne Buccio, avait renouvelé son arrêté interdisant les rassemblements dans l'hyper-centre de Bordeaux pour ce samedi. Il vaut également pour ce dimanche et tous les autres week-end jusqu'à la fin de l'année. Son objectif est de "protéger les commerçants."

Une autre manifestation a eu lieu un plus tôt dans l'après-midi à Bordeaux, à propos du conflit autour du Sahara occidental. Une centaine de Saharaouis ont fait face à une centaine de Marocains, place de la Victoire.