EN IMAGES. Retour sur la manifestation contre la loi sécurité globale à Reims

Les manifestants protestaient ce samedi contre la loi sécurité globale. Ces derniers dénoncent une atteinte à leur liberté et à la démocratie. "On met un peu tout dans cette loi. On perd de plus en plus de libertés que nos grands-parents ou nos parents ont eues du mal à obtenir.", déplore Simon, un manifestant.

Même point de vue du côté de Zoé, une étudiante de 19 ans. Une pancarte à la main, elle fait savoir son mécontentement. "La loi sécurité globale porte atteinte à nos libertés, même s'ils vont essayer de la remanier, ce sera toujours flou et pas constitutionnel", s'exclame-t-elle.

Zoé dénonce une justice qu'elle juge à deux vitesses. © Radio France - Mélanie Cousin

Comme les autres manifestants, l'étudiante souhaite donc voir le retrait complet de ce texte de loi.

Filmer pour dénoncer des violences

Pour les contestataires, la possibilité de filmer les forces de l'ordre est d'utilité publique. "En ce moment, on observe des dérives autoritaires, des choses qui deviennent problématiques. Je ne comprends pas pourquoi on nous interdit de filmer. On régresse sur les libertés", commente Cédric 24 ans. Choqué par des images de violences policières diffusées ces dernières semaines, le jeune homme voulait manifester.

Plusieurs choses dans cette loi lui posent problème. "Le simple fait de se faire filmer par des drones me gêne énormément, à quel moment peut-on se dire que l'on n'aurait pas le droit de filmer, mais qu'eux auraient le droit de nous filmer à outrance ? Je ne suis pas d'accord !", continue Cédric.

Pour Cédric, la loi sécurité globale est une entrave à la liberté et à la démocratie. © Radio France - Mélanie Cousin

Les violences policières étaient sur toutes les lèves. "Je viens surtout pour manifester contre les violences envers les personnes racisées. Pourquoi ils veulent nous interdire de filmer quelque chose qui soi-disant n'existe pas ?", lance Laura, un mégaphone à la main. Les manifestants ont fait entendre leur voix ce samedi après-midi dans les rues de Reims. Une mobilisation qui s'est déroulée dans le calme et sans heurts.

D'autres revendications

Certains manifestants protestaient également contre la précarité, le manque de liberté, des mesures du confinement jugées inégalitaires ou encore le port du masque obligatoire pour les enfants. "Je m'inquiète, ma fille en CM1 est obligée de porter le masque. J'ai peur que les effets à long terme soient néfastes", confie Valérie, venue manifester en famille avec ses quatre enfants.

Certains manifestants dénonçaient le port du masque obligatoire pour les enfants. © Radio France - Mélanie Cousin

C'est une grogne générale qui se fait sentir. "C'est du n'importe quoi. La démocratie on n'arrête pas d'en parler, mais en on ne la voit plus", explique Isabelle, Gilet Jaune depuis la première heure. Les manifestants comptent manifester de nouveau tant qu'ils ne seront pas entendus.