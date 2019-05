Manifestation commune des syndicats et des "gilets jaunes" dans les rues de Caen pour le 1er mai

Caen, France

Cortège commun pour les syndicats et les "gilets jaunes" dans les rues de Caen, mercredi 1er mai 2019. Pour la participation, le chiffre est à trouver entre les 6000 personnes annoncées par la CGT et les 2000 personnes décomptées par la Préfecture. Dans tous les cas, il y avait plus de monde dans les rues que pour le 1er mai l'an dernier, en 2018.

La manifestation était à l'appel d'une intersyndicale (CGT, FO, FSU et Solidaires) © Radio France - Adrien Beria

La seule manifestation autorisée mercredi était celle des syndicats (CGT, FO, FSU et Solidaires). Plusieurs centaines de "gilets jaunes" ont donc participé au cortège, dont ils ont pris la tête tout au long du trajet. Des militants pour la défense du climat ont fermé la marche.

La manifestation s'est déroulée dans le calme, pendant un petit peu plus de deux heures, avant de prendre fin aux alentours de 13h.

Manifestation du #1erMai à #Caen la manifestation est officiellement terminée. Il est maintenant interdit de manifester en centre ville, suivant un arrêté préfectoral. Un groupe décide de rester pic.twitter.com/IcmVYAsg1b — France Bleu Normandie (Calvados, Orne) (@fbleubnormandie) May 1, 2019