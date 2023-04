Contre la réforme des retraites à Bordeaux : 12 300 selon notre comptage, 60 000 selon les syndicats

Au lendemain de l'échec de la réunion entre les syndicats et la Première ministre Elizabeth Borne à Matignon, le cortège est un peu moins fourni, e 6 avril, dans les rues de Bordeaux. Entre les allées de Tourny et la place de la Bourse, ils sont 12 300 à défiler selon le comptage effectué par le reporter de France Bleu Gironde ; 60 000 selon les syndicats et un peu moins de 10 000 selon la préfecture de la Gironde. C'était 80 000 le 28 mars selon les syndicats et 11 000 selon la préfecture. Un cortège bon enfant. Une vingtaine de Black blocs ont tenté de se mêler aux autres manifestants place Gambetta, avant d'être chahutés et priés de quitter la manifestation, par les syndicats.

A la fin de la manifestation officielle peu après 15h, quelques débordements, sur les quais et rue St Rémi : jets de bouteilles et feux d'artifice face aux forces de l'ordre qui répondent par des jets de gaz lacrymogène, avec la volonté d'empêcher les perturbateurs d'entrer dans le cœur de ville. Quelques radicaux suivis de plusieurs centaines de personnes ont ensuite pris la direction du quartier St Michel et du marché des Capucins, allumant des feux de poubelle au passage.