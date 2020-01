Manifestation contre la réforme des retraites à Tours Nord jeudi 16 janvier

Tours, France

Ils étaient encore près de 2.000 personnes dans les rues de Tours mardi 14 janvier, et plus encore samedi 11 janvier, contre la réforme des retraites. Combien seront-ils jeudi 16 janvier, d'autant que contrairement aux habitudes prises, le rassemblement n'est pas prévu en centre-ville? Le défilé est programmé à Tours Nord, à partir de 10h. Le départ est fixé au carrefour de l'avenue Gustave Eiffel et avenue de l'Europe. Le cortège passera par la rue Gustave Eiffel, l'avenue du Danemark, la rue Marie Curie, pour finir au point de départ. La circulation sera perturbée le temps du défilé.