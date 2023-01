Manifestation contre la réforme des retraites le 19 janvier place de la Trémoille à Laval

Tous unis, une fois n'est pas coutume. Les huit principales organisations appellent à une première journée d'action le jeudi 19 janvier. Dans un communiqué commun, elles s'inquiètent d'une réforme "brutale", qui "va frapper de plein fouet l'ensemble des travailleurs et plus particulièrement ceux qui ont commencé tôt et les plus précaires". Pour Mélanie Allain, la secrétaire générale de la CFDT en Mayenne, "tout n'est pas à jeter dans cette réforme. Par contre, il y a une ligne rouge qui est franchie. 64 ans pour nous, c'est non ! C'est une mesurer injuste, c'est insupportable d'entendre ça en ce moment. On est en pleine période où les gens sont fatigués, déstabilisés avec la crise économique, et en plus on va leur demander de travailler plus. Ca va pénaliser les personnes qui vont travailler avant 20 ans."

ⓘ Publicité

L'intersyndicale appelle à une mobilisation à 11 heures place de la Trémoille à Laval le jeudi 19 janvier

Mélanie Allain reconnait que c'est rare que toutes les organisations syndicales fassent front commun : "Là vraiment, on est unanime sur ces 64 ans et l'allongement de la durée de cotisation. On est réformiste et on est dans la rue, on n'a pas pour vocation à toujours bloquer, on est dans la construction à la CFDT mais là c'est insupportable et on ne peut pas faire peser cette réforme sur les plus précaires."