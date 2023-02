Réforme des retraites : une mobilisation en baisse à Nice pour le cinquième acte

Le cinquième acte de la mobilisation contre la réforme des retraites a été moins suivi que les précédents. Avec seulement 15.000 personnes présentes dans le cortège selon la CGT, et un peu plus de 2.000 selon la police. Pour comparaison ils étaient 25.000 manifestants selon les syndicats et 5.650 selon les autorités samedi 11 février, lors du quatrième acte.

Pour autant Gérard Ré, secrétaire général de l'UD CGT 06, reste confiant : "On a pas peur, parce que la mobilisation elle est là, le rejet de la réforme il est là, alors bien sûr un mouvement comme celui là, la mobilisation elle fluctue." Encore plus ce jeudi, où c'est les vacances dans les Alpes-Maritimes.

Les syndicats comptent ne rien lâcher durant les prochains jours, de nouvelles mobilisations sont déjà prévues, notamment le 7 mars.