Grève contre la réforme des retraites à Amiens : à l'usine, "à 60 ans, on est déjà broyé"

Les manifestants étaient de nouveau dans la rue le 11 mars, à Amiens, pour lutter contre la réforme des retraites et parmi eux, des enseignants, des travailleurs qui portent des chargent lourdes au quotidien ou qui travaillent à l'usine. La mobilisation marque légèrement le pas, pour cette septième journée d'actions contre la réforme : 1 900 manifestants dans les rues d'Amiens selon la police, 3 500 selon la CGT.

L'allongement de la durée de cotisation, André Polard ne l'acceptera pas. "Il faut savoir qu'un ouvrier d'usine qui travaille en 2-8, 3-8, 4-8, 5-8 du lundi au dimanche, jours férié, jour et nuit, à faire des gestes répétitifs pendant huit heures et respirer tout et n'importe quoi, cette personne ne peut pas travailler jusqu'à 64 ans parce qu'à l'usine, à 60 ans on est déjà broyé", lâche-t-il, grave, en marge de la manifestation amiénoise du 11 mars. Et il en sait quelque chose, il va avoir 60 ans mais cet ouvrier dans une usine pneumatique est déjà en arrêt maladie suite à de "multiples opérations" et un cancer, le tout "lié à l'industrie", selon lui.

"Si je témoigne, ce n'est pas pour moi, c'est pour tous mes camarades qui sont partis beaucoup trop tôt dont un encore mercredi dernier, à 62 ans."

Il n'est pas le seul, des cancers ont déjà emporté de un certain nombre de ses collègues de l'usine. C'est la raison pour laquelle il a fait de la lutte pour la reconnaissance de la pénibilité de son travail son combat : "si je témoigne ce n'est pas pour moi, c'est pour tous mes camarades qui sont partis beaucoup trop tôt dont un encore mercredi dernier, à 62 ans".

André Polard, travailleur à l'usine en arrêt maladie, en marge de la manifestation du 11 mars, à Amiens © Radio France - Paola Guzzo

C'est la septième fois qu'il descend dans la rue pour dénoncer cette réforme "antisociale pour le monde ouvrier", selon lui. Dans le cortège de la manifestation qui s'est lancée à 14h depuis la Maison de la culture, beaucoup estiment leurs métiers pénibles et ne s'imaginent pas "tenir" jusqu'à 64 ans.

"La retraite, c'est une autre vie, même si on ne crée plus d'argent, on est utile autrement"

David en fait partie. Il est peintre dans une usine de la zone industrielle, au nord d'Amiens depuis 4 ans, après avoir été intérimaire pendant 7 ans : "A 64 ans, aller peindre des pare-chocs à quatre heures du matin, je ne crois pas que ce soir possible non", ironise-t-il. "Moi je sais qu'à l'usine, comme pour les gars qui travaillent dans le bâtiment... Ce ne sera pas possible quoi, on ne pourra pas", ajoute l'homme de 49 ans, "j'espère que le gouvernement ouvrira les yeux avant que ça explose, parce que les gens en auront trop marre".

Au sein d'Airbus non plus, on ne s'imagine pas tenir aussi longtemps. "C'est des métiers pénibles, manuels, c'est de l'ajustage montage, du travail physique avec des cadences élevées", selon Stéphane Bresson, délégué syndical central et représentant syndical au CSE de l'établissement. "La retraite c'est un droit, c'est une autre vie, c'est la vie associative. Même si on ne crée plus d'argent, on est utile autrement", parvient-il a glisser au volant de sa camionnette CGT.

Denis, cadre dans la banque, a voté pour Emmanuel Macron et le regrette aujourd'hui. © Radio France - Paola Guzzo

Zohra a longtemps porté de lourdes charges dans le cadre de son travail dans un supermarché. Aujourd'hui, cette période est derrière elle. A cause de nombreuses opérations, elle est aujourd'hui travailleuse handicapée, et se consacre au conseil de la clientèle : "c'est un accident du travail selon le médecin du travail, selon le chirurgien qui m'a opéré, selon mon médecin traitant, mais pas selon la Sécurité sociale", souffle-t-elle, "je ne me vois pas travailler encore plus de deux ans pour rien du tout. J'ai trois enfants, je n'ai eu qu'un seul congé parental, c'était déjà assez difficile comme ça".

Zohra Beades et Murielle travaillent toutes les deux dans des structures de la grande distribution. © Radio France - Paola Guzzo

Pour lutter contre la réforme des retraites, certains manifestants n'hésitent pas à diversifier leurs moyens d'action. David, par exemple, à bloqué son usine pendant deux jours : "L'usine n'a pas tourné, mardi et mercredi matin, il n'y avait personne. Et puis les CRS sont venus nous déloger". Et il est prêt à se mobiliser, malgré les conséquences financières, si un nouveau blocage est organisé : "J'ai perdu deux jours de salaire, pratiquement 200 euros, mais je ne lâcherai rien parce que je trouve ça injuste, quoi".

Quelques minutes avant que le cortège de la manifestation ne se scinde en deux, Eluan, 13 ans, rejoint la manifestation. Si ses parents lui interdisent normalement de participer aux cortège, il a profité de cette journée pour faire quelques mètres aux côté des syndicats. Il a un avis très clair sur la question et veut le faire savoir : "La retraite à 64 ans, ça va être dur pour les ouvriers parce que certains n'auront pas le temps de vivre leur retraite, ça va être dur pour les femmes qui subissent déjà une différence de salaire... Ma mère est infirmière, je ne la vois pas travailler jusqu'à 64 ans, ça va être compliqué pour elle, pour moi, pour tout le monde", s'exclame, déterminé, l'élève de cinquième, "c'est pour ça qu'on doit manifester".

*Le prénom a été changé.