Manifestation contre "les violences policières" : autour de 400 personnes à Vandœuvre-lès-Nancy

"Justice pour Nahel", scande le cortège qui passe ce samedi 23 septembre non loin du quartier Vand'Est, théâtre des nuits d'émeutes qui ont éclaté en réaction à la mort de l'adolescent, tué par un tir de policier à Nanterre , il y a près d'un mois. La colère est toujours aussi vive, avec des chants très violents à l'égard des forces de l'ordre.

"La police tue, la justice acquitte", peut-on lire sur cette pancarte. © Radio France - Julien Penot

"Mais que fait la police ? Elle assassine !", peut-on entendre, ou encore : "La police tue !" La manifestation de Vandœuvre-lès-Nancy répond à un appel national de plusieurs associations, syndicats, collectifs et partis politiques, comme La France Insoumise (LFI), soutenu par 150 personnalités du cinéma.

"Stop aux violences policières"

"On est ici pour se mobiliser, pour dire stop aux violences policières", lance Nora, étudiante de 20 ans, très déterminée à se faire entendre. La jeune fille est venue avec d'autres copines, la plupart avec une pancarte dans la main pour dénoncer les victimes de bavures policières qui ont marqué l'actualité cet été. "Il y a Nahel, Hedi à Marseille, un autre jeune homme à Mont-Saint-Martin, toutes les personnes victimes de près ou de loin de violences policières, on ne se laissera pas faire ! On ne se laissera pas marcher dessus !", défend la manifestante.

Un peu plus loin, Alexis défile dans des rues qu'il connait bien. Cet éducateur vit maintenant à Nancy, mais il a passé toute son enfance à Vandoeuvre. C'est donc tout un symbole de manifester là, "cela se passe pas au centre-ville, cela se passe dans les quartiers, c'est important, ça envoie un message : canaliser cette violence pour en faire des actes politiques."

Réformer l'institution policière, "de la cave au grenier"

Des élus sont également là, comme la députée LFI de Meurthe-et-Moselle, Martine Etienne, écharpe tricolore sur les épaules. "Ce qu'il faut faire, c'est refonder la police de la cave au grenier, avec un retour de la police de proximité", propose celle qui est à la tête de la 6e circonscription du département, vers Pont-à-Mousson, il ne faut plus que la police soit considérée comme quelque chose qui fait peur, une police qui protège."

"C'est ce qu'elle fait déjà", répondent les principaux syndicats policiers, qui s'insurgent des termes de "violences policières" ou "police raciste", utilisés par La France Insoumise. "C'est tout à fait inacceptable, réagit Régis Peiffer, délégué Unité SGP Police FO de Meurthe et Moselle, j'ai l'impression que ces organisations, qui appellent à manifester, remettent une pièce dans le jukebox de la haine anti-flic, la police n'est pas raciste, elle est multiethnique et multiculturelle."

La manifestation à Vandœuvre-lès-Nancy s'est terminée dans le calme selon les organisateurs. Plusieurs autres rassemblements se sont tenus en France, ce qui a mobilisé entre 130 et 135 unités de force mobile, soit 30.000 policiers et gendarmes, sur l'ensemble du territoire.