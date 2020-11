Manifestation d'environ 200 restaurateurs cafetiers et hôteliers dans les rues de Laval

Prés de 200 restaurateurs, cafetiers, hôteliers de la Mayenne manifestent ce jeudi 26 novembre 2020 à Laval en Mayenne. Ils viennent de tout le département et protestent contre la décision du gouvernement qui les contraint à rester fermés. Ils répondent à l'appel de l'UMIH 53 (Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie). Ils ont quitté la place de la Trémoille vers 15h30 et se rendent à la Préfecture en cortège. La plupart sont vêtus de noir. Ils portent des toques et tapent sur des casseroles.

Plus d'infos à suivre