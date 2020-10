Manifestation de la CGT au Pontet contre l'épidémie de plans sociaux

La CGT et Sud pointent les licenciements annoncés dans la grande distribution et l'industrie en Vaucluse. Les syndicats manifestaient devant l'hypermarché Auchan Le Pontet.

Prés de 250 personnes s'étaient rassemblés vendredi devant l'hypermarché Auchan au Pontet. La CGT dénonce les plans de licenciements dans la grande distribution ou l'industrie. Des emplois sont menacés à Auchan le Pontet mais aussi à la SEPR à Sorgues.

Epidémie de plans sociaux

48 emplois sont menacés à la SEPR à Sorgues :le délégué CGT Georges Caniffi dénonce une épidémie : "une épidémie de PSE et donc la CGT a un remède : la grève généralisée pour une autre société car on nous prépare une société d'égoïstes où on ne pourra plus se soigner ni travailler" .

Les manifestants étaient devant un hypermarché car le secteur réduits ses effectifs. Le responsable Sud Solidaire de Vaucluse pour la grande distribution Laurent Di Pasquale regrette que "les premiers de corvée pendant le confinement soient les premiers à payer la crise. Aujourd'hui on a des actionnaires qui demandent toujours aux mêmes de prendre les coups à leur place".

A Auchan Le Pontet , neuf postes sont menacés mais Bruno Llorens le délégué CGT redoute d'autres suppressions "les Services Après Vente disparaissent complètement. La suite logique, c'est la disparition de l'électronique - électro -ménager. Vous verrez, on se retrouvera dans un an..." Le groupe Auchan précise qu'il ne s'agit pas de suppression de poste mais de transformation du modèle économique.