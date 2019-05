Manifestation de la fonction publique : à quoi s'attendre en Auvergne ?

C'est au tour des fonctionnaires d'exprimer leur colère. Les syndicats CFE CGC, CFDT, CFTC, CGT, FO, FSU, FA, Solidaires et UNSA appellent à une grève nationale de la fonction publique. Ils revendiquent le retrait du projet de loi "transformation de la fonction publique", le "maintien des statuts et du Code de pension" et des "services publics assurés par des personnels titulaires sous statuts, garantissant leur impartialité, leur neutralité et leur indépendance".

Parmi les corps de métier présents dans la manifestation : les agents territoriaux, ATSEM, EDF - GDF, hôpitaux, pompiers, etc. Sans oublier les enseignants, qui dénoncent notamment la loi Blanquer. De leur côté les cheminots ne participeront pas à la mobilisation. Ils se réuniront le 4 juin prochain.

A quoi faut-il s'attendre en Auvergne ?

A Clermont-Ferrand, un rassemblement est prévu à 10 heures sur la place du 1er mai. Le défilé passera devant la plupart des services publics locaux. 19 écoles maternelles et élémentaires n'assureront aucun cours, ce jeudi. Les services "Ecole de la récré" et SMAP (Service Municipal d'Accueil Périscolaire), et de restauration sont également perturbés. La mairie de Clermont-Ferrand répertorie les écoles impactées dans ce document.

En raison d'un mouvement de grève le jeudi 9 mai, des perturbations sont prévues dans les écoles clermontoises.

https://t.co/DuYyD85OmF — Clermont-Ferrand (@ClermontFd) May 7, 2019

Enfin, le trafic du réseau de bus et de tramway clermontois T2C, sera fortement perturbé, pendant la manifestation notamment. Les fréquences de passage des transports en commun sera ralenti. Toutes les précisions sur le site de la T2C.

A Issoire, toutes les écoles de la ville sont impactées. Mais un service minimum d'accueil gratuit pour les enfants sera assuré par la mairie à l'école du Faubourg.

Dans l'Allier, la grève touche de nombreux professeurs également, 1 sur 10 selon l'inspection académique.

A Montluçon, le défilé débutera place Jean-Dormoy. Un service minimum d'accueil pour les enfants sera assuré par des ATSEM et animateurs dans cinq écoles de la ville.

A Vichy, rassemblement sur la place de la Poste et à Moulins devant la gare SNCF.